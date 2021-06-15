Пийте воду! Роналду відмовився давати пресконференцію на фоні "Кока Коли" (відео)
Легендарний футболіст категорично проти вживання газованих солодких напоїв.
Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на фоні пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро-2020.
Португалець перед початком пресконференції відсунув пляшки від себе, щоб вони не потрапляли з ним у кадр і сказав залу: "Пийте воду!".
Зазначимо, що Кріштіану Роналду ніколи не рекламував Coca-Cola і Pepsi. Також Роналду зізнавався, що його дратує, коли його син п'є Coca-Cola, зазначаючи, що це шкідливо для організму.
"У мого сина є потенціал, подивимося, чи стане він великим футболістом. Іноді мені важко з ним, тому що він п'є кока-колу і фанту, що шкідливо для організму. Я борюся з ним, коли він їсть чипси, картоплю фрі і все таке — мені це не подобається. Просто хочу, щоб він був кращим у тому, чим він хоче займатися. Я завжди кажу йому, що важка робота важливіша за все.
У мене четверо дітей, і я завжди бажаю їм тільки найкращого, але коли вони їдять шоколад — я повинен залишатися сильним у такі моменти", — говорив Роналду.
Додамо, що сьогодні (15 червня) Португалія починає захист титулу матчем проти Угорщини. Також у групу F потрапили Німеччина і Франція.
Раніше Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760-й гол.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду заробив 105 мільйонів доларів у минулому році, посівши 4 місце в списку знаменитостей Forbes, що зробило його першим в історії футболістом, який заробив мільярд доларів.
За період карантину 4 пости в Instagram принесли Роналду майже два мільйони євро. Португалець отримує близько 527 тисяч євро за кожну рекламну публікацію.