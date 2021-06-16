Косплей Роналду. Погба сховав пляшку пива зі столу на пресконференції (відео)

Півзахисник збірної Франції не захотів, щоб журналісти запам'ятали його на фоні пляшки безалкогольного пива.

Півзахисник збірної Франції Поль Погба прибрав пляшку безалкогольного пива Heineken зі столу для пресконференцій.

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Француз переставив пляшку на підлогу, перед ним залишилися вода і дві пляшки Coca-Cola.

Нагадаємо, що Погба — мусульманин. Ця релігія забороняє вживати алкоголь.

Напередодні збірна Франції здобула перемогу над командою Німеччини, завдяки автоголу німецького захисника Матса Хуммельса.

Раніше лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду відмовився давати пресконференцію на фоні "Кока Коли".

Португалець перед початком пресконференції відсунув пляшки від себе, щоб вони не потрапляли з ним у кадр і сказав залу: "Пийте воду!".

Зазначимо, що Кріштіану Роналду ніколи не рекламував Coca-Cola і Pepsi. Також Роналду зізнавався, що його дратує, коли його син п'є Coca-Cola, зазначаючи, що це шкідливо для організму.

"У мого сина є потенціал, подивимося, чи стане він великим футболістом. Іноді мені важко з ним, тому що він п'є кока-колу і фанту, що шкідливо для організму. Я борюся з ним, коли він їсть чипси, картоплю фрі і все таке — мені це не подобається. Просто хочу, щоб він був кращим у тому, чим він хоче займатися. Я завжди кажу йому, що важка робота важливіша за все.

У мене четверо дітей, і я завжди бажаю їм тільки найкращого, але коли вони їдять шоколад — я повинен залишатися сильним у такі моменти", — говорив Роналду.

Раніше Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760-й гол.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду заробив 105 мільйонів доларів у минулому році, посівши 4 місце в списку знаменитостей Forbes, що зробило його першим в історії футболістом, який заробив мільярд доларів.

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