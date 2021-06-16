Пейте воду! Как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд

После пресс-конференции, на которой футболист убрал со стола бутылки Coca-Cola, общая стоимость компании уменьшилась на $4 млрд (1,6%). Яркий жест стал вирусным в соцсетях и привлек внимание СМИ. Впрочем, не все наблюдатели согласны, что эти события связаны.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду во время пресс-конференции накануне матча Чемпионата Европы по футболу "Португалия — Венгрия" демонстративно отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola и, судя по всему, призвал зрителей пить обычную воду. Футболист поднял бутылку с водой и произнес на родном языке "Agua!"

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Как сообщает The Guardian, яркий жест капитана сборной Португалии, известного своей фанатичной преданностью здоровому образу жизни, совпал во времени с падением акций Кока-Колы с $56,1 до $55,22. Общая стоимость компании снизилась с $242 до $238 млрд.

Компания Кока-Кола оперативно отреагировала на инцидент, отметив, что "каждый имеет право на свои вкусы и предпочтения при выборе напитков". А спикер турнира, который спонсируется производителем газированных напитков, заявил, что "игрокам на пресс-конференциях предлагается вода, а также Кока-Кола и Кока-Кола без сахара".

[ + – ] На графике отмечена стоимость акций на момент закрытия торгов в пятницу и открытия — в понедельник. Нью-йоркское время.

Однако, как отмечают люди, следящие за финансовыми рынками, 14 июня компания выплачивала ежеквартальные дивиденды. На этот факт обратил внимание сооснователь Мonobank Олег Гороховский.

"После выплаты дивидендов компанией Coca-Cola стоимость акций компании откорректировалась технически на 4 миллиардов долларов, так как теперь бумаги не учитывают накопленные дивиденды. Так происходит всегда на рынке акций", – указывает он в Facebook.

[ + – ] Пост Гороховского

С его выводами частично, но не полностью согласился совладелец Яготинского и клиники Обериг Александр Деркач.

"Обычно часть инвесторов продают акции после получения дивидендов. Но так прямолинейно до копейки это не работает. Как и коррекция не происходит автоматически. Цену диктует спрос и предложение. Скорее Роналду. Миллиардер Роналду так же может влиять на рынок, как и миллиардер Маск", – написал он в комментариях к посту Гороховского.

[ + – ] Комментарий Деркача

Ранее мы сообщали, что легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" – одного из спонсоров Евро 2020.