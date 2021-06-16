Пейте воду! Как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд
После пресс-конференции, на которой футболист убрал со стола бутылки Coca-Cola, общая стоимость компании уменьшилась на $4 млрд (1,6%). Яркий жест стал вирусным в соцсетях и привлек внимание СМИ. Впрочем, не все наблюдатели согласны, что эти события связаны.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду во время пресс-конференции накануне матча Чемпионата Европы по футболу "Португалия — Венгрия" демонстративно отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola и, судя по всему, призвал зрителей пить обычную воду. Футболист поднял бутылку с водой и произнес на родном языке "Agua!"
Как сообщает The Guardian, яркий жест капитана сборной Португалии, известного своей фанатичной преданностью здоровому образу жизни, совпал во времени с падением акций Кока-Колы с $56,1 до $55,22. Общая стоимость компании снизилась с $242 до $238 млрд.
Компания Кока-Кола оперативно отреагировала на инцидент, отметив, что "каждый имеет право на свои вкусы и предпочтения при выборе напитков". А спикер турнира, который спонсируется производителем газированных напитков, заявил, что "игрокам на пресс-конференциях предлагается вода, а также Кока-Кола и Кока-Кола без сахара".
Однако, как отмечают люди, следящие за финансовыми рынками, 14 июня компания выплачивала ежеквартальные дивиденды. На этот факт обратил внимание сооснователь Мonobank Олег Гороховский.
"После выплаты дивидендов компанией Coca-Cola стоимость акций компании откорректировалась технически на 4 миллиардов долларов, так как теперь бумаги не учитывают накопленные дивиденды. Так происходит всегда на рынке акций", – указывает он в Facebook.
С его выводами частично, но не полностью согласился совладелец Яготинского и клиники Обериг Александр Деркач.
"Обычно часть инвесторов продают акции после получения дивидендов. Но так прямолинейно до копейки это не работает. Как и коррекция не происходит автоматически. Цену диктует спрос и предложение. Скорее Роналду. Миллиардер Роналду так же может влиять на рынок, как и миллиардер Маск", – написал он в комментариях к посту Гороховского.
Ранее мы сообщали, что легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" – одного из спонсоров Евро 2020.