"Зв'яжіться зі мною": Ярмоленко пожартував над Роналду та Погбою, які прибрали колу та пиво зі столів (відео)

Зірка українського футболу вирішив не ховати пляшки а, навпаки, підсунув їх до себе. Відео на цю тему записав і француз Евра.

Андрій Ярмоленко, атакувальний півзахисник збірної України і "Вест Гем Юнайтед", і Патрі Вієйра, який раніше виступав за збірну Франції і "Манчестер Юнайтед", записали відео, в яких потролили Кріштіану Роналду (нападника збірної Португалії і "Ювентуса") і Поля Погбу (півзахисника збірної Франції і "Манчестер Юнайтед"), які прибрали від себе пляшки з колою і пивом під час пресконференцій в рамках Євро-2020.

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Зірка українського футболу, на відміну від колег з Європи, у своєму ролику не став прибирати зі столу пляшки, а, навпаки, підсунув їх до себе.

"Я бачив, Роналду прибрав колу. Я її поставлю, поставлю Heineken. Звʼяжіться зі мною!" — сказав Ярмоленко, після чого розсміявся і встав з-за столу.

[ + – ] Ярмоленко з колою і пивом, "відповідь" Роналду і Погбі (відео)

У своєму ролику Евра виставив перед собою ряд предметів, які почав по черзі прибирати різними способами. Так, наприклад, пластикову пляшку він збив зі столу ногою.

"Іду на пресконференцію Євро-2020 так само, як це зробили мої брати, Роналду та Погба", — написав Евра в описі відео.

[ + – ] Евра потролив Роналду і Погбу (відео)

Зазначимо, Роналду відсунув від себе пляшки з колою перед матчем Євро-2020 з Угорщиною. Відео стало вірусним у соціальних мережах, а капіталізація компанії Coca-Cola після цього обвалилася на 4 млрд доларів.

[ + – ] Роналду відсунув колу (відео)

Погба ж прибрав зі столу пляшку з безалкогольним пивом на пресконференції після матчу з Німеччиною.

[ + – ] Погба прибрав зі столу пиво (відео)

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