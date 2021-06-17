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Спорт Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020-21

"Свяжитесь со мной": Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов (видео)

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Фото: скриншот | Ярмоленко с колой и пивом, "ответ" Роналду и Погба

Звезда украинского футбола не стал прятать бутылки а, наоборот, пододвинул их к себе. Видео на эту тему записал и француз Эвра.

Андрей Ярмоленко, атакующий полузащитник сборной Украины и "Вест Хэм Юнайтед", и Патри Эвра, ранее выступавший за сборную Франции и "Манчестер Юнайтед", записали видео, в которых потроллили Криштиану Роналду (нападающего сборной Португалии и "Ювентуса") и Поля Погба (полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед"), убравших от себя бутылки с колой и пивом во время пресс-конференций в рамках Евро-2020.

Звезда украинского футбола, в отличие от коллег из Европы, в своем ролике не стал убирать со стола бутылки, а, наоборот, пододвинул их к себе.

"Я видел, Роналду убрал колу. Я ее поставлю, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!", — сказал Ярмоленко, после чего рассмеялся и встал из-за стола.

Ярмоленко с колой и пивом, "ответ" Роналду и Погбе (видео)

В своем ролике Эвра выставил перед собой ряд предметов, которые начал поочередно убирать различными способами. Так, например, пластиковую бутылку он сбил со стола ногой.

"Иду на пресс-конференцию Евро-2020 так же, как это сделали мои братья, Роналду и Погба", — написал Эвра в описании видео.

Эвра потроллил Роналду и Погбу (видео)

Отметим, Роналду отодвинул от себя бутылки с колой перед матчем Евро-2020 с Венгрией. Видео стало вирусным в социальных сетях, а капитализация компании Coca-Cola после этого обвалилась на 4 млрд долларов.

Роналду отодвинул колу (видео)

Погба же убрал со стола бутылку с безалкогольным пивом на пресс-конференции после матча с Германией.

Погба убрал со стола пиво (видео)

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