Спритність рук і ніякого шахрайства: Пятов пожонглювати трьома м'ячами (відео)

Головна команда країни продовжує підготовку до матчу третього туру групового етапу Євро-2020 Україна — Австрія

Воротар збірної України Андрій Пʼятов показав вправу на спритність під час підготовки до матчу третього туру групового етапу чемпіонату Європи проти збірної Австрії.

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Футболіст жонглював трьома футбольними мʼячами на швидкість.

"Спритність рук і ніякого шахрайства. Або воротарські вміння", — підписав відео Андрій Пятов в Instagram.

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Зубков і Роман Безус не були в заявку на матч Україна — Австрія на Євро-2020.

Нагадаємо, матч відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті. Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.

У цій грі тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на півзахисника Олександра Зубкова, який отримав пошкодження ще в першому матчі проти Нідерландів.

Після двох зіграних матчів, збірна України посідає друге місце в групі С: наші футболісти програли збірній Нідерландів (2:3) і виграли у Північній Македонії (2:1). У свою чергу, найближчий суперник команди Андрія Шевченка, збірна Австрії, обіграла Північну Македонію (3:1) і програла Нідерландам (0:2). Таким чином, матч Україна — Австрія буде вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.

Успішна гра Андрія Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії знову захопила фанатів клубу "Вест Хем", за який виступає український півзахисник. Аккаунт "Вест Хема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленко, підписавши її: "Він знову робить ЦЕ!", А фанати почали обговорювати виступ свого гравця на чемпіонаті Європи.

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