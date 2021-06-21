Спритність рук і ніякого шахрайства: Пятов пожонглювати трьома м'ячами (відео)
Головна команда країни продовжує підготовку до матчу третього туру групового етапу Євро-2020 Україна — Австрія
Воротар збірної України Андрій Пʼятов показав вправу на спритність під час підготовки до матчу третього туру групового етапу чемпіонату Європи проти збірної Австрії.
Футболіст жонглював трьома футбольними мʼячами на швидкість.
"Спритність рук і ніякого шахрайства. Або воротарські вміння", — підписав відео Андрій Пятов в Instagram.
Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Зубков і Роман Безус не були в заявку на матч Україна — Австрія на Євро-2020.
Нагадаємо, матч відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті. Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.
У цій грі тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на півзахисника Олександра Зубкова, який отримав пошкодження ще в першому матчі проти Нідерландів.
Після двох зіграних матчів, збірна України посідає друге місце в групі С: наші футболісти програли збірній Нідерландів (2:3) і виграли у Північній Македонії (2:1). У свою чергу, найближчий суперник команди Андрія Шевченка, збірна Австрії, обіграла Північну Македонію (3:1) і програла Нідерландам (0:2). Таким чином, матч Україна — Австрія буде вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.
Успішна гра Андрія Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії знову захопила фанатів клубу "Вест Хем", за який виступає український півзахисник. Аккаунт "Вест Хема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленко, підписавши її: "Він знову робить ЦЕ!", А фанати почали обговорювати виступ свого гравця на чемпіонаті Європи.
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