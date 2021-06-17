Слово Капитана: 5 выводов из матча Украина — Северная Македония

Хорошая новость: Украина прервала длинную безвыигрышную серию на чемпионатах Европы. Плохая — мы были близки к тому, чтобы потерять очки с аутсайдером группы.

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионатах Европы за 9 лет. В последний раз мы праздновали успех нашей сборной в финальной части чемпионата Европы еще 11 июня 2012 года, когда дубль Андрея Шевченко принес Украине победу над Швецией. Тем не менее, триумф в игре против Северной Македонии, как и предыдущая встреча против Нидерландов, оставил место сомнениям.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

У сборной Украины появился класс

Команда Андрея Шевченко нащупала ритм игры против соперника, уступающего в классе. Если раньше именно встречи с командами, уступающими по уровню, были причиной переживать за национальную сборную, то теперь можно выдохнуть. В первом тайме украинцы доминировали и смогли преобразовать игровое преимущество в превосходство в счете. Сборной Украины удался тот самый двойной удар, который она получила от Нидерландов. За пять минут футболисты украинской сборной провели два гола, которые и определили исход матча.

Ярмоленко — центровая фигура

После матча с Нидерландами я говорил, что Ярмоленко — молодец. От своих слов не отхожу, капитан сборной Украины снова отлично поработал на результат и забил гол, к которому добавил результативную передачу. То, что только показалось в матче против сборной Нидерландов, обрело реальные очертания: Ярмоленко — лидер сборной Украины. Андрей снова был активен впереди, создавал моменты и открыл счет в матче, что добавило психологического преимущества команде.

[ + – ] Андрей Ярмоленко провел второй успешный матч на Евро-2020

Ярмоленко прилично получил по ногам во второй половине встречи, но смог продолжить игру. А момент с передачей капитанской повязки Тарасу Степаненко ярко закрывает рот всем желающим плеснуть ядом в главную команду страны. Старые обиды забыты, а ведь пять лет назад такую сцену было сложно представить.

Малиновский устал

Не собираюсь метать молнии в полузащитника сборной Украины. Руслан выдал потрясающую концовку сезона в "Аталанте", но в сборной сейчас ему тяжело. Малиновский устал, это видно и физически, и морально. За нереализованный пенальти Руслана не ругаем — ошибаются даже великие. Тот же Андрей Шевченко в финале Лиги чемпионов-2005 или Роберто Баджо в финале ЧМ-1994. К счастью, не забитый пенальти Малиновским не привёл к большой беде. Но его активность сейчас слабо заметна. И ругать его я не буду — даже не из-за грыжи, которая его беспокоит, а потому что он старается помочь главной команде страны.

Слабый второй тайм

Если в первой половине встречи всю страну подняли на уши голы Ярмоленко и Яремчука (снова забивают эти двое, хорошая традиция, скажите?), то во втором тайме моментов у ворот македонцев было совсем немного. Один мой приятель написал мне, что если бояться Северную Македонию, то зачем мы ехали на Евро? Не скажу, что сборная Украины боялась соперника, но осторожность в действиях просматривалась. Это не была игра на удержание счета, но и превосходство, которое восхитило в первом тайме, куда-то исчезло. Македонцы заработали пенальти, не забили его, но и наши защитники не накрыли добивание. Пандев в первом тайме забил из «вне игры» но ему тоже позволили пробить и поразить ворота с дистанции даже не 6-7 метров. Проблемы в защите никуда не ушли и это больше всего волнует перед решающей дуэлью с Австрией 21 июня.

Яремчук созрел для трансфера

Хладнокровие, с которым Яремчук реализовал свой шанс в первом тайме, натолкнуло на мысль, что в чемпионате Бельгии ему уже тесно. Роману 26, он давно заслужил на повышение в классе. Он забивает во втором матче кряду, что точно обратит на него внимание со стороны европейских клубов. Да, иногда хочется ругаться, когда Роман тормозит контратаки, ему не хватает скорости, не всегда все хорошо с дриблингом, но умение найти свой момент и реализовать его — это то, чего большему количеству нападающих не хватает сегодня. Например, в матче Италия — Швейцария, хромала реализация у Чиро Иммобиле, но в конце концов, он забил. А Бурак Йылмаз, например, в матче Уэльса и Турции свой шанс не нашёл и не использовал.

Впереди в сборной Украины решающий матч против команды Австрии. Поражение может помешать нам выйти в плей-офф. Ничья больше на руку австрийцам. Поэтому, в этой истории нет альтернативы. Украину устроит только победа.

P.S. Нужно было ещё добавить, что Бущан — вратарь топ-уровня, но это же очевидно, не так ли?

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.