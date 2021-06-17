Слово Капітана: 5 висновків із матчу Україна — Північна Македонія

Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонатах Європи за 9 років. Востаннє ми святкували успіх нашої збірної у фінальній частині чемпіонату Європи ще 11 червня 2012 року, коли дубль Андрія Шевченка приніс Україні перемогу над Швецією. Проте, тріумф у грі проти Північної Македонії, як і попередня зустріч проти Нідерландів, залишив місце сумнівам.

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У збірної України зʼявився клас

Команда Андрія Шевченка намацала ритм гри проти суперника, який поступається в класі. Якщо раніше саме зустрічі з командами, які поступаються за рівнем, були причиною переживати за національну збірну, то тепер можна видихнути. У першому таймі українці домінували і змогли перетворити ігрову перевагу на перевагу в рахунку. Збірній України вдався той самий подвійний удар, який вона отримала від Нідерландів. За пʼять хвилин футболісти української збірної забили два голи, які й визначили результат матчу.

Ярмоленко — центрова фігура

Після матчу з Нідерландами я говорив, що Ярмоленко — молодець. Від своїх слів не відходжу, капітан збірної України знову відмінно попрацював на результат і забив гол, до якого додав результативну передачу. Те, що тільки показалося в матчі проти збірної Нідерландів, знайшло реальні обриси: Ярмоленко — лідер збірної України. Андрій знову був активний попереду, створював моменти і відкрив рахунок у матчі, що додало психологічної переваги команді.

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Ярмоленко пристойно отримав по ногах у другій половині зустрічі, але зміг продовжити гру. А момент із передачею капітанської повʼязки Тарасу Степаненку яскраво закриває рот всім охочим хлюпнути отрутою в головну команду країни. Старі образи забуті, але ж пʼять років тому таку сцену було складно уявити.

Маліновський втомився

Не збираюся кидати блискавки в півзахисника збірної України. Руслан видав приголомшливу кінцівку сезону в "Аталанті", але в збірній зараз йому важко. Маліновський втомився, це видно і фізично, і морально. За нереалізоване пенальті Руслана не лаємо — помиляються навіть великі. Той же Андрій Шевченко у фіналі Ліги чемпіонів-2005 або Роберто Баджо у фіналі ЧС-1994. На щастя, не забите пенальті Маліновським не призвело до великої біди. Але його активність зараз слабо помітна. І лаяти його я не буду — навіть не через грижу, яка його турбує, а тому що він намагається допомогти головній команді країни.

Слабкий другий тайм

Якщо в першій половині зустрічі всю країну підняли на вуха голи Ярмоленка та Яремчука (знову забивають ці двоє, хороша традиція, скажіть?), то в другому таймі моментів біля воріт македонців було зовсім небагато. Один мій приятель написав мені, що якщо боятися Північну Македонію, то навіщо ми їхали на Євро? Не скажу, що збірна України боялася суперника, але обережність в діях проглядалася. Це не була гра на утримання рахунку, але й перевага, яка захопила в першому таймі, кудись зникла. Македонці заробили пенальті, не забили його, а й наші захисники не накрили добивання. Пандев у першому таймі забив із «поза грою» але йому теж дозволили пробити й уразити ворота з дистанції навіть не 6-7 метрів. Проблеми в захисті нікуди не пішли і це найбільше хвилює перед вирішальною дуеллю з Австрією 21 червня.

Яремчук дозрів для трансферу

Холоднокровність, з якою Яремчук реалізував свій шанс у першому таймі, наштовхнула на думку, що в чемпіонаті Бельгії йому вже тісно. Роману 26, він давно заслужив підвищення в класі. Він забиває у другому матчі поспіль, що точно зверне на нього увагу з боку європейських клубів. Так, іноді хочеться лаятися, коли Роман гальмує контратаки, йому не вистачає швидкості, не завжди все добре з дриблінгом, але вміння знайти свій момент і реалізувати його — це те, чого більшій кількості нападників не вистачає сьогодні. Наприклад, у матчі Італія — Швейцарія, кульгала реалізація у Чіро Іммобіле, але врешті-решт, він забив. А Бурак Їлмаз, наприклад, у матчі Уельсу і Туреччини свій шанс не знайшов і не використав.

Попереду в збірній України вирішальний матч проти команди Австрії. Поразка може перешкодити нам вийти в плей-оф. Нічия більше на руку австрійцям. Тому, в цій історії немає альтернативи. Україну влаштує тільки перемога.

PS: Потрібно було ще додати, що Бущан — воротар топ-рівня, але це ж очевидно, чи не так?

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