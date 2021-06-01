Лідеру збірної України буде потрібна операція

Руслан Маліновський буде змушений зробити операцію після чемпіонату Європи, щоб перестати відчувати дискомфорт під час матчів.

Лідер збірної України й "Аталанти" Руслан Маліновський буде змушений зробити операцію після завершення чемпіонату Європи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Потрібно робити операцію на грижу живота. Перетерплю нинішній відрізок, а після чемпіонату Європи займуся цим питанням. Проблема нікуди не поділася, в багатьох моментах це не дає грати на повну, до того ж, постійно грати з дискомфортом і больовими відчуттями не так легко", — сказав Маліновський в ефірі YouTube каналу BurBuzz.

Сьогодні Фокус повідомляв, що Маліновський став обличчям футбольного симулятора PES.

Раніше президент "Аталанти" заявив, що Маліновський не продається. Контракт Маліновського з "Аталантою" укладений до літа 2023-го року.

Нагадаємо, що Маліновський — найдорожчий гравець збірної України на Євро, Циганков і Зінченко — в Топ-3.

Вартість Маліновського оцінюється в 30 мільйонів євро. Українець посідає 9-е місце за вартістю серед футболістів, які виступають в групі України на Євро-2020.

У поточному місяці 28-річний футболіст був визнаний кращим гравцем Серії А. Він провів чотири матчі в Серії А, в яких забив два голи і віддав три результативні передачі. Від точних ударів Руслана постраждали "Парма" та "Дженоа". Зазначимо, що український півзахисник також забив і в фіналі Кубка Італії, проте "Аталанта" поступилася "Ювентусу" з рахунком 1:2.

3 червня збірна України проведе товариський матч проти збірної Північної Ірландії. Матч відбудеться в Дніпрі, початок зустрічі — о 21:00.

Після зустрічі з Бахрейном (1:1) збірна України планує спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Раніше став відомий розширений склад збірної України на Євро-2020. Головний тренер команди Андрій Шевченко викликав 35 футболістів, зокрема, трьох дебютантів. Збір команди розпочався 15 травня в Харкові, а в першому контрольному матчі наша команда зіграла внічию зі збірною Бахрейну (1:1).