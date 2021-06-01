Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES

Украинский футболист попал на обложку популярной футбольной компьютерной игры: он будет лицом команды на тематической клубной обложки игры для PlayStation 4.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский попал на обложку футбольного симулятора PES.

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"Аталанта" стала партнером компьютерной игры Pro Evolution Soccer, а Малиновский будет лицом команды на тематической клубной обложки игры для PlayStation 4.

Малиновский украсит обложку игры PES 2021.

Ранее президент "Аталанты" заявил, что Малиновский не продается. Контракт Малиновского с "Аталантой" заключен до лета 2023-го года.

Напомним, что Малиновский – самый дорогой игрок сборной Украины на Евро, Цыганков и Зинченко – в Топ-3.

Стоимость Малиновского оценивается в 30 миллионов евро. Украинец занимает 9-е место по стоимости среди футболистов, выступающих в группе Украины на Евро-2020.

В текущем месяце 28-летний футболист был признан лучшим игроком Серии А. Он провел четыре матча в Серии А, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. От точных ударов Руслана пострадали "Парма" и "Дженоа". Отметим, что украинский полузащитник также забил и в финале Кубка Италии, однако "Аталанта" уступила "Ювентусу" со счетом 1:2.

3 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Северной Ирландии. Матч состоится в Днепре, начало встречи – в 21.00.

После встречи с Бахрейном (1:1) сборная Украины планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на Евро-2020. Главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал 35 футболистов, в том числе, троих дебютантов. Сбор команды начался 15 мая в Харькове, а в первом контрольном матче наша команда сыграла вничью со сборной Бахрейна (1:1).