Маліновський став обличчям футбольного симулятора PES

Український футболіст потрапив на обкладинку популярної футбольної комп'ютерної гри: він буде обличчям команди на тематичній клубній обкладинці гри для PlayStation 4.

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський потрапив на обкладинку футбольного симулятора PES.

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"Аталанта" стала партнером комп'ютерної гри Pro Evolution Soccer, а Маліновський буде обличчям команди на тематичній клубній обкладинці гри для PlayStation 4.

Маліновський прикрасить обкладинку гри PES 2021.

Раніше президент "Аталанти" заявив, що Маліновський не продається. Контракт Маліновського з "Аталантою" укладений до літа 2023-го року.

Нагадаємо, що Маліновський — найдорожчий гравець збірної України на Євро, Циганков і Зінченко — в Топ-3.

Вартість Маліновського оцінюється в 30 мільйонів євро. Українець посідає 9-е місце за вартістю серед футболістів, які виступають в групі України на Євро-2020.

У поточному місяці 28-річний футболіст був визнаний кращим гравцем Серії А. Він провів чотири матчі в Серії А, в яких забив два голи і віддав три результативні передачі. Від точних ударів Руслана постраждали "Парма" та "Дженоа". Зазначимо, що український півзахисник також забив і в фіналі Кубка Італії, проте "Аталанта" поступилася "Ювентусу" з рахунком 1:2.

3 червня збірна України проведе товариський матч проти збірної Північної Ірландії. Матч відбудеться в Дніпрі, початок зустрічі — о 21:00.

Після зустрічі з Бахрейном (1:1) збірна України планує спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Раніше став відомий розширений склад збірної України на Євро-2020. Головний тренер команди Андрій Шевченко викликав 35 футболістів, зокрема, трьох дебютантів. Збір команди розпочався 15 травня в Харкові, а в першому контрольному матчі наша команда зіграла внічию зі збірною Бахрейну (1:1).