Лидеру сборной Украины потребуется операция

Руслан Малиновский будет вынужден сделать операцию после чемпионата Европы, чтобы перестать ощущать дискомфорт во время матчей

Лидер сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский будет вынужден сделать операцию после завершения чемпионата Европы.

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"Нужно делать операцию на грыже живота. Перетерплю нынешний отрезок, а после чемпионата Европы займусь этим вопросом. Проблема никуда не делась, во многих моментах это не дает играть на полную, к тому же, постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", – сказал Малиновский в эфире YouTube канала BurBuzz.

Сегодня Фокус сообщал, что Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES.

Ранее президент "Аталанты" заявил, что Малиновский не продается. Контракт Малиновского с "Аталантой" заключен до лета 2023-го года.

Напомним, что Малиновский – самый дорогой игрок сборной Украины на Евро, Цыганков и Зинченко – в Топ-3.

Стоимость Малиновского оценивается в 30 миллионов евро. Украинец занимает 9-е место по стоимости среди футболистов, выступающих в группе Украины на Евро-2020.

В текущем месяце 28-летний футболист был признан лучшим игроком Серии А. Он провел четыре матча в Серии А, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. От точных ударов Руслана пострадали "Парма" и "Дженоа". Отметим, что украинский полузащитник также забил и в финале Кубка Италии, однако "Аталанта" уступила "Ювентусу" со счетом 1:2.

3 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Северной Ирландии. Матч состоится в Днепре, начало встречи – в 21.00.

После встречи с Бахрейном (1:1) сборная Украины планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на Евро-2020. Главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал 35 футболистов, в том числе, троих дебютантов. Сбор команды начался 15 мая в Харькове, а в первом контрольном матче наша команда сыграла вничью со сборной Бахрейна (1:1).