Александр Зубков и Роман Безус не попали в заявку на матч Украина – Австрия на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Украины объявил заявку на заключительную игру группового этапа против сборной Австрии

Тренерский штаб Андрея Шевченко огласил заявку на матч заключительного тура группового этапа Евро-2020 Украина — Австрия.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко

Форварды: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Беседин, 26. Артем Довбик.

В заявку не вошли хавбеки Александр Зубков, Роман Безус и защитник Денис Попов.

Напомним, матч состоится сегодня, 21 июня, в Бухаресте. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

В этой игре тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на полузащитника Александра Зубкова, который получил повреждение еще в первом матче против Нидерландов.

Напомним, что после двух сыгранных матчей, сборная Украины занимает второе место в группе С: наши футболисты проиграли сборной Нидерландов (2:3) и выиграли у Северной Македонии (2:1). В свою очередь, ближайший соперник команды Андрея Шевченко, сборная Австрии, обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (0:2). Таким образом, матч Украина — Австрия будет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

Успешная игра Андрея Ярмоленко в матче против Северной Македонии снова восхитила фанатов клуба "Вест Хэм", за который выступает украинский полузащитник. Аккаунт "Вест Хэма" в Instagram выложил фотографию Ярмоленко, подписав ее: "Он опять делает ЭТО!", а фанаты принялись обсуждать выступление своего игрока на чемпионате Европы.

Слово Капитана: 5 выводов из матча Украина — Северная Македония