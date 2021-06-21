Олександр Зубков і Роман Безус не потрапили в заявку на матч Україна — Австрія на Євро-2020

Тренерський штаб збірної України оголосив заявку на заключну гру групового етапу проти збірної Австрії

Тренерський штаб Андрія Шевченка оголосив заявку на матч заключного туру групового етапу Євро-2020 Україна — Австрія.

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Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко

Форварди: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Бесєдін, 26. Артем Довбік.

У заявку не увійшли хавбеки Олександр Зубков, Роман Безус та захисник Денис Попов.

Нагадаємо, матч відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті. Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.

У цій грі тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на півзахисника Олександра Зубкова, який отримав пошкодження ще в першому матчі проти Нідерландів.

Нагадаємо, що після двох зіграних матчів, збірна України посідає друге місце в групі С: наші футболісти програли збірній Нідерландів (2:3) і виграли у Північній Македонії (2:1). У свою чергу, найближчий суперник команди Андрія Шевченка, збірна Австрії, обіграла Північну Македонію (3:1) і програла Нідерландам (0:2). Таким чином, матч Україна — Австрія буде вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.

Успішна гра Андрія Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії знову захопила фанатів клубу "Вест Хем", за який виступає український півзахисник. Аккаунт "Вест Хема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленко, підписавши її: "Він знову робить ЦЕ!", А фанати почали обговорювати виступ свого гравця на чемпіонаті Європи.

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