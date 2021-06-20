Александр Зубков не поможет сборной Украины в матче против Австрии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии здоровья полузащитника и раскрыл секрет, кого он планирует использовать на левом фланге

21 июня сборная Украины проведет третий матч на стадии группового этапа Евро-2020. Соперником нашей сборной будет команда Австрии.

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К этой встрече команда Андрея Шевченко подходит с небольшими кадровыми проблемами. По-прежнему борется с травмой, полученной в первом матче против Нидерландов, Александр Зубков. Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии футболиста, а также о кадровой ситуации в целом.

"У Зубкова та же ситуация что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем. У Попова есть небольшая проблема. Я думаю, завтра он будет в общей группе", — рассказал Андрей Шевченко в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

Также главный тренер сборной Украины рассказал о вариантах замены Зубкова в стартовом составе на матч против сборной Австрии.

"Руслан Малиновский слева — один из вариантов, который мы можем использовать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью", — отметил Шевченко.

Напомним, что в первом матче против сборной Нидерландов, сборная Украины уступила со счетом 2:3. В составе украинцев отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Во втором матче Украина одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1 — в составе нашей команды снова забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Перед заключительным матчем в групповом этапе сборная Украины имеет в активе 3 очка, а лидер группы С Нидерланды — 6. Три очка в активе и будущего соперника Украины — Австрии и лишь Северная Македония уже утратила шансы на выход в плей-офф.

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