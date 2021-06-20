Олександр Зубков не допоможе збірній України в матчі проти Австрії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стан здоров'я півзахисника і розкрив секрет, кого він планує використовувати на лівому фланзі

21 червня збірна України проведе третій матч на стадії групового етапу Євро-2020. Суперником нашої збірної буде команда Австрії.

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До цієї зустрічі команда Андрія Шевченка підходить з невеликими кадровими проблемами. Як і раніше бореться з травмою, отриманою в першому матчі проти Нідерландів, Олександр Зубков. Напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стан футболіста, а також про кадрову ситуацію в цілому.

"У Зубкова та ж ситуація що і була. Він відновлюється. Ми не можемо форсувати темп його відновлення. З ним працюють хороші фізіотерапевти. У цій грі ми на нього не розраховуємо. У Попова є невелика проблема. Я думаю, завтра він буде в загальній групі ", — розповів Андрій Шевченко в ефірі програми" Великий Футбол "на телеканалі" Футбол 1 ".

Також головний тренер збірної України розповів про варіанти заміни Зубкова в стартовому складі на матч проти збірної Австрії.

"Руслан Малиновський зліва — один з варіантів, який ми можемо використовувати. Ми знаємо, що буде дуже напружена і важка гра. Жодна з команд не гратиме на нічию", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що в першому матчі проти збірної Нідерландів, збірна України поступилася з рахунком 2:3. У складі українців відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. У другому матчі Україна здобула перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:1 — у складі нашої команди знову забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук.

Перед заключним матчем у груповому етапі збірна України має в активі 3 очки, а лідер групи С Нідерланди — 6. Три очки в активі і майбутнього суперника України — Австрії і лише Північна Македонія вже втратила шанси на вихід в плей-офф.

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