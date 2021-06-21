Решающая схватка: где смотреть матч Украина — Австрия

Украина — Австрия: анонс, прогноз и время матча 3-го тура группового этапа Евро-2020

Сборная Украины по футболу сегодня в Бухаресте, на "Арена Националэ" в Бухаресте проведет заключительный матч на стадии группового этапа Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте сыграют против сборной Австрии.

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Ситуация в группе С

С турнирной точки зрения в этом матче все предельно просто: победитель занимает второе место и выходит в плей-офф, где встретится с выигравшей группу А сборной Италии. Украина на Евро-2020 уступила Нидерландам (2:3) и выиграла у Северной Македонии (2:1). Австрия стартовала на турнире успешным матчем против Северной Македонии (3:1) и проиграла Нидерландам (0:2).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.

Кто сыграет в матче Украина — Австрия

Пожалуй, проще сказать, кто точно не сыграет — это Александр Зубков, который залечивает травму, настигшую его в матче против Нидерландов. Как сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, на этого футболиста в матче против Австрии тренерский штаб не рассчитывает. Восстановление Зубкова не форсируют, чтобы избежать рецидива.

Не сыграет против Австрии и Денис Попов, у которого проблемы с икроножной мышцей. Виктор Цыганков, пропустивший первый матч из-за повреждения, сыграл против Северной Македонии 25 минут и сможет помочь команде в решающем матче.

Украина — Австрия: статистика встреч

История противостояний у сегодняшних соперников небогатая — они встречались лишь дважды. Первая встреча Украина — Австрия состоялась 15 ноября 2011 года, это был матч-открытие стадиона «Арена Львов». Тогда Украина выиграла со счетом 2:1, голы забивали Артём Милевский и Марко Девич. В составе австрийцев забил Марко Арнаутович, который сегодня также имеет шансы сыграть, пропустив один матч из-за дисквалификации за расистские высказывания.

Второй матч Австрия — Украина состоялся 1 июня 2012 года. Тогда команда Олега Блохина накануне домашнего Евро-2012 проиграла австрийцам 2:3. За Украину дважды отличился нынешний ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев, у Австрии забивали Златко Юнузович и дважды Марко Арнаутович.

Украина — Австрия: прогноз

Учитывая тенденцию на нынешнем чемпионате, пока сборная Украины забивает по два года в каждом матче, а делают это одни и те же игроки: Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, можно допускать, что сегодня наша сборная точно забьет. Высока вероятность и того, что либо Ярмоленко, либо Яремчук забьют свой третий мяч и сравняются с Криштиану Роналду и Патриком Шиком, которые возглавляют бомбардирскую гонку Евро-2020.

[ + – ] Георгий Бущан и Андрей Ярмоленко - одни из главных действующих лиц в составе Украины Фото: Павел Кубанов / пресс-служба УАФ

В свою очередь, есть и другая тенденция: пока сборная Украины ни разу не сыграла на ноль в обороне. На кону стоит выход из группы, а значит, обе команды будут атаковать. К тому же, атакующий потенциал Австрии восполнился благодаря возвращению Марко Арнаутовича в строй после дисквалификации за расизм в первом матче. Как показывает история противостояний, Арнаутович любит забивать в ворота сборной Украины.

Прогноз Фокуса: победа сборной Украины со счетом 2:1.

Где смотреть матч Украина — Австрия

В прямом эфире решающий матч сборной Украины покажут телеканалы «Футбол 1/2/3» и Украина, а также онлайн-сервис oll.tv. Начало прямой трансляции в 18:50.

Что говорят перед матчем Украина — Австрия

Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест [в группе]. Австрия — очень сильный соперник. В их составе есть хорошие исполнители, в частности — Давид Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко