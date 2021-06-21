Вирішальна сутичка: де дивитися матч Україна — Австрія

Україна — Австрія: анонс, прогноз і час матчу 3-го туру групового етапу Євро-2020.

Збірна України з футболу сьогодні в Бухаресті, на "Арена Націонале" в Бухаресті проведе заключний матч на стадії групового етапу Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в Бухаресті зіграють проти збірної Австрії.

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Євро 2020: ситуація в групі С

З турнірної точки зору в цьому матчі все дуже просто: переможець займає друге місце і виходить в плей-офф, де зустрінеться із збірною Італії, яка виграла групу А. Україна на Євро-2020 поступилася Нідерландам (2:3) і виграла у Північної Македонії (2:1). Австрія стартувала на турнірі успішним матчем проти Північної Македонії (3:1) і програла Нідерландам (0:2).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.

Хто зіграє в матчі Україна — Австрія

Мабуть, простіше сказати, хто точно не зіграє — це Олександр Зубков, який заліковує травму, яка спіткала його в матчі проти Нідерландів. Як сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко, на цього футболіста у матчі проти Австрії тренерський штаб не розраховує. Відновлення Зубкова не форсує, щоб уникнути рецидиву.

Не зіграє проти Австрії і Денис Попов, у якого проблеми з литковим мʼязом. Віктор Циганков, який пропустив перший матч через пошкодження, зіграв проти Північної Македонії 25 хвилин і зможе допомогти команді у вирішальному матчі.

Україна — Австрія: статистика зустрічей

Історія протистоянь у сьогоднішніх суперників небагата — вони зустрічалися лише двічі. Перша зустріч Україна — Австрія відбулася 15 листопада 2011 року, це був матч-відкриття стадіону "Арена Львів". Тоді Україна виграла з рахунком 2:1, голи забивали Артем Мілевський і Марко Девіч. У складі австрійців забив Марко Арнаутович, який сьогодні також має шанси зіграти, пропустивши один матч через дискваліфікацію за расистські висловлювання.

Другий матч Австрія — Україна відбувся 1 червня 2012 року. Тоді команда Олега Блохіна напередодні домашнього Євро-2012 програла австрійцям 2:3. За Україну двічі відзначився нинішній асистент головного тренера "Динамо" Олег Гусєв, у Австрії забивали Златко Юнузович і двічі Марко Арнаутович.

Україна — Австрія: прогноз

З огляду на тенденцію на нинішньому чемпіонаті, поки збірна України забиває по два голи у кожному матчі, а роблять це одні і ті ж гравці: Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук, можна припускати, що сьогодні наша збірна точно забʼє. Є висока ймовірність і того, що або Ярмоленко, або Яремчук забʼють свій третій мʼяч і зрівняються з Кріштіану Роналду і Патріком Шиком, які очолюють гонку бомбардира Євро-2020.

[ + – ] Георгій Бущан і Андрій Ярмоленко — одні з головних дійових осіб в складі України Фото: Павел Кубанов / пресс-служба УАФ

Проте, є й інша тенденція: поки збірна України жодного разу не зіграла на нуль в обороні. На кону стоїть вихід з групи, а отже, обидві команди будуть атакувати. До того ж, атакуючий потенціал Австрії заповнився завдяки поверненню Марко Арнаутовича в стрій після дискваліфікації за расизм у першому матчі. Як показує історія протистоянь, Арнаутович любить забивати у ворота збірної України.

Прогноз Фокуса: перемога збірної України з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Україна — Австрія

У прямому ефірі вирішальний матч збірної України покажуть телеканали "Футбол 1/2/3" і "Україна", а також онлайн-сервіс oll.tv. Початок прямої трансляції о 18:50.

Що кажуть перед матчем Україна — Австрія

Я довіряю команді і дуже задоволений ставленням хлопців. Нас чекає останній тест [в групі]. Австрія — дуже сильний суперник. У їх складі є хороші виконавці, зокрема — Давид Алаба. Він дійсно гравець високого рівня. Нас чекає серйозна гра, до якої ми будемо не менш серйозно готуватися. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко