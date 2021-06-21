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Спорт Чемпіонат Європи з футболу UEFA EURO 2020-21

Вирішальна сутичка: де дивитися матч Україна — Австрія

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Роман Яремчук, Андрій Шевченко, Євро 2020
Фото: УЄФА | Збірна України сьогодні може оформити вихід в плей-офф Євро-2020

Україна — Австрія: анонс, прогноз і час матчу 3-го туру групового етапу Євро-2020.

Збірна України з футболу сьогодні в Бухаресті, на "Арена Націонале" в Бухаресті проведе заключний матч на стадії групового етапу Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в Бухаресті зіграють проти збірної Австрії.

Євро 2020: ситуація в групі С

З турнірної точки зору в цьому матчі все дуже просто: переможець займає друге місце і виходить в плей-офф, де зустрінеться із збірною Італії, яка виграла групу А. Україна на Євро-2020 поступилася Нідерландам (2:3) і виграла у Північної Македонії (2:1). Австрія стартувала на турнірі успішним матчем проти Північної Македонії (3:1) і програла Нідерландам (0:2).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.

Хто зіграє в матчі Україна — Австрія

Мабуть, простіше сказати, хто точно не зіграє — це Олександр Зубков, який заліковує травму, яка спіткала його в матчі проти Нідерландів. Як сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко, на цього футболіста у матчі проти Австрії тренерський штаб не розраховує. Відновлення Зубкова не форсує, щоб уникнути рецидиву.

Не зіграє проти Австрії і Денис Попов, у якого проблеми з литковим мʼязом. Віктор Циганков, який пропустив перший матч через пошкодження, зіграв проти Північної Македонії 25 хвилин і зможе допомогти команді у вирішальному матчі.

Україна — Австрія: статистика зустрічей

Історія протистоянь у сьогоднішніх суперників небагата — вони зустрічалися лише двічі. Перша зустріч Україна — Австрія відбулася 15 листопада 2011 року, це був матч-відкриття стадіону "Арена Львів". Тоді Україна виграла з рахунком 2:1, голи забивали Артем Мілевський і Марко Девіч. У складі австрійців забив Марко Арнаутович, який сьогодні також має шанси зіграти, пропустивши один матч через дискваліфікацію за расистські висловлювання.

Другий матч Австрія — Україна відбувся 1 червня 2012 року. Тоді команда Олега Блохіна напередодні домашнього Євро-2012 програла австрійцям 2:3. За Україну двічі відзначився нинішній асистент головного тренера "Динамо" Олег Гусєв, у Австрії забивали Златко Юнузович і двічі Марко Арнаутович.

Україна — Австрія: прогноз

З огляду на тенденцію на нинішньому чемпіонаті, поки збірна України забиває по два голи у кожному матчі, а роблять це одні і ті ж гравці: Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук, можна припускати, що сьогодні наша збірна точно забʼє. Є висока ймовірність і того, що або Ярмоленко, або Яремчук забʼють свій третій мʼяч і зрівняються з Кріштіану Роналду і Патріком Шиком, які очолюють гонку бомбардира Євро-2020.

Георгій Бущан, Андрій Ярмоленко, збірна України
Георгій Бущан і Андрій Ярмоленко — одні з головних дійових осіб в складі України
Фото: Павел Кубанов / пресс-служба УАФ

Проте, є й інша тенденція: поки збірна України жодного разу не зіграла на нуль в обороні. На кону стоїть вихід з групи, а отже, обидві команди будуть атакувати. До того ж, атакуючий потенціал Австрії заповнився завдяки поверненню Марко Арнаутовича в стрій після дискваліфікації за расизм у першому матчі. Як показує історія протистоянь, Арнаутович любить забивати у ворота збірної України.

Прогноз Фокуса: перемога збірної України з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Україна — Австрія

У прямому ефірі вирішальний матч збірної України покажуть телеканали "Футбол 1/2/3" і "Україна", а також онлайн-сервіс oll.tv. Початок прямої трансляції о 18:50.

Що кажуть перед матчем Україна — Австрія

Я довіряю команді і дуже задоволений ставленням хлопців. Нас чекає останній тест [в групі]. Австрія — дуже сильний суперник. У їх складі є хороші виконавці, зокрема — Давид Алаба. Він дійсно гравець високого рівня. Нас чекає серйозна гра, до якої ми будемо не менш серйозно готуватися.

Головний тренер збірної України
Андрій Шевченко

Ми хочемо виграти цей матч, як хочемо перемагати в кожній грі. Але завжди є суперник, який хоче того ж. Ми добре знаємо Україну. У них є гравці з високими індивідуальними якостями. Але, як і у кожної команди, у них є слабкі місця. Ми їх знайшли і збираємося використовувати.

Головний тренер збірної Австрії
Марко Фода