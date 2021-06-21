Євро-2020: Україна може вийти в плей-офф, а Росія — покинути турнір

На Євро-2020 настає пора вирішальних матчів групового етапу — сьогодні визначаться учасники плей-офф і невдахи турніру в групах В і С.

21 червня на чемпіонаті Європи з футболу 2020 відбудеться чотири матчі. Вся увага українських уболівальників буде прикута до матчу в Бухаресті, де Україна зіграє проти збірної Австрії. У паралельному матчі групи Нідерланди грають проти Північної Македонії.

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Після цього, о 22:00 відбудуться два матчі в групі В: збірна Данії прийме Росію, а збірна Фінляндії зіграє проти Бельгії.

Україна — Австрія

Де грають: "Арена Націонале", Бухарест

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 2"/"Україна"

Для обох команд матч в Бухаресті — вирішальний у боротьбі за вихід в плей-офф. Тренерський штаб Андрія Шевченка вже оголосив свою заявку на матч — в неї не потрапили Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус. У збірній відмінна атмосфера, що вселяє оптимізм в результат сьогоднішнього матчу. Очікується, що в Бухаресті збірну України підтримають 10 тисяч уболівальників з дозволених 25 тисяч. Нагадаємо, що "Арена Націонале" вміщує 55 тисяч глядачів. Тут же команда Андрія Шевченка тримала свою першу за 9 років перемогу у фінальній частині чемпіонатів Європи — 17 червня українські футболісти обіграли команду Північної Македонії.

Повний розклад, прогноз і анонс матчу Україна — Австрія.

Північна Македонія — Нідерланди

Де грають: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"

У цьому протистоянні особливої інтриги немає: Нідерланди вже кваліфікувалися в плей-офф і не мають жодних турнірних завдань. Те ж саме можна сказати і про Північну Македонію, яка не має шансів піднятися з четвертого місця в групі. Ця гра буде останньою для капітана македонців: Горан Пандєв зробив все, щоб його збірна зіграла на Євро-2020 і навіть забив у ворота Австрії в першому турі, але сьогодні стало відомо, що він завершує виступи у збірній Північної Македонії.

[ + – ] Горан Пандєв завершує кар'єру в збірній Північної Македонії Фото: UEFA

Росія — Данія

Де грають: "Паркен", Копенгаген

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 2" /oll.tv

Якби не перемога над Фінляндією у 2-му турі, шансів на вихід з групи Росія б вже не мала. Однак три очки, які команда Станіслава Черчесова взяла в грі з фінами, дозволяють їм боротися за другу позицію. Але ситуація в групі В настільки заплутана, що навіть Данія, маючи в активі 0 очок після двох матчів, зберігає теоретичні шанси на продовження боротьби. Головне — перемогти Росію і зберегти позитивну різницю забитих і пропущених мʼячів. За умови, що у Росії буде негативний баланс (зараз він дорівнює 1 забитому і 3 пропущеним), датчани зможуть прорватися в 1/8 фіналу. А якщо Фінляндія при перемозі Данії візьме очки в матчі з Бельгією, це буде означати виліт Росії з турніру.

Фінляндія — Бельгія

Де грають: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"

Для збірної Бельгії в цьому матчі стільки ж мотивації, скільки у Нідерландів в грі з Північною Македонією. Своє завдання Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку і компанія вже виконали, а ось Фінляндії потрібно зачепитися за очки, щоб продовжити боротьбу на турнірі. Від успіху фінів і датчан безпосередньо залежить, чи вилетить Росія з Євро-2020. Правда, у Фінляндії відразу чотири гравці в разі отримання жовтої картки, пропустять наступний матч. У Бельгії під такою загрозою знаходиться тільки Торган Азар.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.