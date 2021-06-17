Судаков – in, Зубков, Попов и Безус – Out. Заявка сборной Украины на Северную Македонию

Андрей Шевченко должен решить проблему: кто сыграет против Северной Македонии на позиции левого вингера.

Стала известна заявка сборной Украины на второй тур группового этапа чемпионата Европы с Северной Македонией.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Не попали в финальный лист Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин.

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков.

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник сборной Украины не сыграет против Северной Македонии.

Вместе с тем, главный тренер сборной Украины рассчитывает на Виктора Цыганкова, который пропускал первую встречу против сборной Нидерландов.

"Цыганков тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, завтра на тренировке, надеюсь, что всё будет хорошо и он будет готовиться как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией", — заявил Андрей Шевченко.

Напомним, матч Украина — Северная Македония состоится сегодня, 17 июня в Бухаресте, и начнется в 16.00 по киевскому времени.

В первом матче группового этапа украинская сборная в Амстердаме уступила команде Нидерландов со счетом 2:3. В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов, восхитил болельщиков "Вест Хэма", за который он выступает. Они написали много положительных комментариев под постом о голе Ярмоленко на клубной страничке в Instagram.

Спасибо Ярмоленко и Яремчуку. 5 выводов из матча Нидерланды — Украина