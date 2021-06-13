Нидерланды - Украина. Ярмоленко спасал, но этого не хватило

Сборная Украины проявила характер в Амстердаме, но не смогла уйти от поражения в матче чемпионата Европы

В Амстердаме завершился матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины. Команда Андрея Шевченко уступила со счетом 2:3.

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Хозяева с первых минут взялись штурмовать ворота украинской сборной: уже на 2-й минуте Депай наносил удар в нижний угол ворот сборной Украины, но Бущан справился с угрозой. Спустя три минуты поразить ворота украинской сборной пытался уже правый защитник голландцев Думфрис, но снова гостей выручил Бущан. Третий неприятный эпизод возник на 7-й минуте: Вейналдум мощно пробил с линии штрафной площади, но мяч просвистел над перекладиной.

Следующая неприятная ситуация настигла украинскую сборную уже на 10-й минуте. Зубков ощутил дискомфорт в ноге и попросил медицинскую помощь. Врач сборной Украины Артур Глущенко, осмотрев полузащитника, грустно кивнул в сторону тренерского штаба: продолжить эту игру Зубков уже не мог. Вместо него на поле вышел Марлос.

К 15-й минуте сборная Украины сумела выбраться к воротам соперника, но удар Яремчука из пределов штрафной площади стал легкой добычей для опытного Стекеленбурга. На правом фланге активничал Ярмоленко, но создать что-то острое у ворот Нидерландов ему, как и партнерам по атаке, не удалось.

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Нидерланды начали агрессивно атаковать, к чему защитники сборной Украины оказались не готовы. Это привело к пропущенному голу на 52-й минуте: Бущан не справился с мощным прострелом справа, мяч от его рук попал точно в ноги Вейналдуму, который не упустил свой шанс — 1:0.

Не успела сборная Украины прийти в себя, как спустя 7 минут хозяева провели еще одну резкую атаку правым флангом, которая увенчалась ударом Вегхорста в нижний угол. Бущан среагировал на удар, но мяч срикошетил от его ноги и влетел в ворота — 2:0. Бригада арбитров перепроверила этот момент на наличие офсайда, но не усмотрела никаких нарушений.

Впрочем, несмотря на доминирование нидерландской команды, украинцам удалось переломить ход игры: Андрей Ярмоленко получил передачу с левого фланга и с дальней дистанции отправил мяч в верхний угол — 2:1. Этот гол повлиял на моральное состояние подопечных Андрея Шевченко, которые нашли в себе новые силы и ринулись вперед. Один из эпизодов завершился заработанным штрафным ударом. Стандарт исполнил Руслан Малиновский — он выполнил навес в штрафную площадь, где Роман Яремчук головой отправил мяч в ворота — 2:2!

Но отстоять ничью команде Шевченко не удалось: на 85-й минуте Александр Зинченко упустил оппонента при подаче в штрафную площадь и Думфрис отправил мяч в ворота — 3:2.

В оставшееся время на то, чтобы отыграться, сборной Украины уже не хватило сил. Таким образом, команда Андрея Шевченко начала чемпионат Европы с поражения со счетом 2:3.

Матчи 2-го тура группы С состоятся 17 июня: Нидерланды сыграют против Австрии, а Украина встретится с Северной Македонией.

Евро-2020. Групповой этап. Группа С

Нидерланды — Украина — 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 Вейналдум, 52, 2:0 Вегхорст, 59, 2:1 Ярмоленко, 75, 2:2, Яремчук, 79, 3:2 Думфрис, 85.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, Ю.Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), ван Аанхолт (Вейндал, 64) — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Зубков (Марлос, 11, Шапаренко, 64) — Яремчук.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.