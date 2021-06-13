Нідерланди — Україна. Ярмоленко рятував, але цього не вистачило

Збірна України проявила характер в Амстердамі, але не змогла уникнути поразки в матчі чемпіонату Європи

В Амстердамі завершився матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Нідерландів і України. Команда Андрія Шевченка поступилася з рахунком 2:3.

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Господарі з перших хвилин взялися штурмувати ворота української збірної: вже на 2-й хвилині Депай наносив удар в нижній кут воріт збірної України, але Бущан впорався з загрозою. Через три хвилини вразити ворота української збірної намагався вже правий захисник голландців Думфріс, але знову гостей виручив Бущан. Третій неприємний епізод виник на 7-й хвилині: Вейналдум потужно пробив з лінії штрафного майданчика, але м'яч просвистів над поперечиною.

Наступна неприємна ситуація наздогнала українську збірну вже на 10-й хвилині. Зубков відчув дискомфорт у нозі і попросив медичну допомогу. Лікар збірної України Артур Глущенко, оглянувши півзахисника, сумно кивнув у бік тренерського штабу: продовжити цю гру Зубков вже не міг. Замість нього на поле вийшов Марлос.

До 15-й хвилині збірна України зуміла вибратися до воріт суперника, але удар Яремчука з меж штрафного майданчика став легкою здобиччю для досвідченого Стекеленбурга. На правому фланзі проявляв активність Ярмоленко, але створити щось гостре біля воріт Нідерландів йому, як і партнерам по атаці, не вдалося.

Другий тайм почався в тому ж ключі, що і перший. Нідерланди почали агресивно атакувати, до чого захисники збірної України виявилися не готові. Це призвело до пропущеного голу на 52-й хвилині: Бущан не впорався з потужним прострілом справа, м'яч від його рук потрапив точно в ноги Вейналдуму, який не змарнував свій шанс — 1:0.

Не встигла збірна України прийти в себе, як через 7 хвилин господарі провели ще одну різку атаку правим флангом, яка увінчалася ударом Вегхорста в нижній кут. Бущан зреагував на удар, але м'яч зрикошетив від його ноги і влетів у ворота — 2:0. Бригада арбітрів перевірила цей момент на наявність офсайду, але не побачила жодних порушень.

Утім, незважаючи на домінування нідерландської команди, українцям вдалося переломити хід гри: Андрій Ярмоленко отримав передачу з лівого флангу і з дальньої дистанції відправив м'яч у верхній кут — 2:1. Цей гол вплинув на моральний стан підопічних Андрія Шевченка, які знайшли в собі нові сили і кинулися вперед. Один з епізодів завершився заробленим штрафним ударом. Стандарт виконав Руслан Малиновський — він навісив до штрафного майданчику, де Роман Яремчук головою відправив м'яч у ворота — 2:2!

Але відстояти нічию команді Шевченко не вдалося: на 85-й хвилині Олександр Зінченко не втримав опонента при подачі до штрафного майданчику і Думфріс спрямував м'яч у ворота — 3:2.

У час, що залишився на те, аби відігратися, збірній України вже не вистачило сил. Таким чином, команда Андрія Шевченка розпочала чемпіонат Європи з поразки з рахунком 2:3.

Матчі 2-го туру групи С відбудуться 17 червня: Нідерланди зіграють проти Австрії, а Україна зустрінеться з Північної Македонією.

Євро-2020. Груповий етап. Група С

Нідерланди — Україна — 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 Вейналдум, 52, 2:0 Вегхорст, 59, 2:1 Ярмоленко, 75, 2:2, Яремчук, 79, 3:2 Думфріс, 85.

Нідерланди: Стекеленбург — Думфріс, Ю.Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 64), ван Аанхолт (Вейндал, 64) — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90 + 1).

Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко, Малиновський — Ярмоленко, Зубков (Марлос, 11, Шапаренко, 64) — Яремчук.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.