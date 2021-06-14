Спасибо Ярмоленко и Яремчуку. 5 выводов из матча Нидерланды — Украина

Первый матч сборной Украины на Евро-2020 был долгожданным и ожидания эти оказались с головой оправданы. Признаться честно, по ходу второго тайма, когда на табло "Йохан Кройфф Арены" горели грустные для нас цифры 2:0, поймал себя на мысли, что не таким я хотел видеть первый матч сборной моей страны. Сразу в голове возникло дежавю с Евро-2016, потом подумалось о том, что мы все так радовались безвольному поражению России от Бельгии накануне, что сами садимся в ту же лужу.

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Где-то в этот момент подопечные Андрея Шевченко, словно возмутившись моими мыслями, взяли и показали, что сравнивать их со сборной сосдней страны даже в такой ситуации некорректно. Команда продемонстрировала, что разница между нами и россиянами колоссальная. Теперь за те мысли мне стыдно.

Но сегодня, когда эмоции от матча немного улеглись, можно вынести пять главных выводов из игры сборной Украины.

Вратарь — половина команды

Нидерланды с первых минут утюжили нашу штрафную площадь, но против поймавшего кураж Бущана ничего поделать не смогли. К слову, официальный твиттер УЕФА предложил Бущана называть Тащан.

Да, Георгию можно предъявить претензию в случае с первым пропущенным голом от Вейналдума, раз уж мяч не зафиксировал. Но справедливо тогда спросить и защитников: почему в наших владениях игроки соперника чувствуют себя настолько вольготно, что могут позволить себе отдавать передачи на любой вкус и цвет и в неограниченном количестве.

И давайте честно: если бы не Бущан, два мяча сборная Украины пропустила бы ещё в первом тайме. А был бы тогда этот героический рывок с двумя забитыми голами, которым все восхищаются теперь? Вряд ли.

Бущан совершенно заслуженно получил награду «Лев матча», но куда важнее имиджевая составляющая: вчера вечером вся Европа говорила об украинской команде и ее ловком вратаре.

Нет равноценной замены

Травма Александра Зубкова, из-за которой он покинул поле уже на 10-й минуте, обнажила серьезную проблему в составе. При травмированном Цыганкове, оказалось, что закрыть позицию на фланге стало сложно. Марлос, вышедший вместо Зубкова, совершенно не впечатлил, но его стагнация продолжается уже не один год. Вопрос, на который все ищут ответ: зачем было выпускать Марлоса, чтобы потом его же заменить на Шапаренко?

Андрей Шевченко пояснил это на послематчевой пресс-конференции. Во втором тайме, по его словам, команде потребовалось больше свежести и скорости в центре поля, поэтому был выпущен Шапаренко на позицию Зинченко, а он, в свою очередь ушёл на левый фланг. Тем не менее, кто начнёт игру против Северной Македонии на левом фланге — вопрос пока открытый.

Ярмоленко — молодец

А вот кто приятно впечатлил в матче Нидерланды — Украина, так это Андрей Ярмоленко. Во-первых, он был достаточно активен в первом тайме, а во-вторых, в нужный момент повёл команду за собой и забил красивейший мяч, который очень порадовал не только болельщиков сборной Украины, но и "Вест Хэма".

Вопреки прогнозам скептиков, что Ярмоленко уже стар, у него нет скорости, игровой практики, дриблинг слабый, именно Андрей стал тем, кто вчера олицетворял командный характер. И конечно же, критики забыли об одной его сильной стороне — дальнем ударе. Зато сборная Нидерландов о нем теперь вряд ли забудет.

Лидеры не впечатлили

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили два мяча и перевернули сценарий матча, Бущан отбивал все, что мог, но при этих локальных подвигах была и немалая доля негатива. Руслан Малиновский отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом, исполнив качественную подачу со штрафного, но в целом, провёл не лучший матч. Выбор Сидорчука в опорной зоне тоже себя не оправдал: Сергей включился в игру, только когда вышел привычный для него партнёр в центре поля — Николай Шапаренко. Виталий Миколенко и вовсе провёл чуть ли не худший матч за сборную Украины, а Зинченко не показал того качества игры, которое от него хочется видеть, не говоря уже о том, что именно он упустил Думфриса, который забил решающий мяч. О центральных защитниках промолчим, им пришлось нелегко, но и ошибок на чемпионате Европы не прощают. Тем более, соперники уровня Нидерландов.

Командный характер

То, что понравилось больше всего — менталитет сборной Украины. Тренерский штаб Андрея Шевченко проделал фантастическую работу над психологией. Представьте себе сборную Украины пять лет назад? Хотя, чего представлять — вспомните Евро-2016. Вот самый первый матч того кошмарного турнира, против сборной Германии. Тогдашние чемпионы мира разобрались со сборной Украины на классе, всего два мяча забили, но и того хватило. Тогда мы все считали, что это не стыдно. Верно, ведь стыд начался дальше. Но сейчас не о том. Вы можете себе представить, чтобы в том матче Украина отыгралась после двух пропущенных мячей? Я — нет.

Вообще, этот подвиг нашей сборной напомнил мне Тайсона Фьюри в первом бою против Деонтея Уайлдера: американец дважды отправлял Цыганского короля в нокдаун, но тот все равно возвращался в бой. Та дуэль закончилась редким для бокса результатом — вничью. Она была бы закономерным результатом и вчера в Амстердаме. Но в любом виде спорта важно быть сконцентрированным до конца. А этого нам вчера и не хватило.

Впереди у сборной Украины еще два матча в группе, но уровень ответственности за результат теперь очень высокий: 17 июня команда Андрея Шевченко сыграет против Северной Македонии, а 21 июня — против Австрии. Как бы там ни было, все в руках, ногах и головах наших футболистов. А мы верим в сборную Украины.