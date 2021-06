"Лучшая левая нога в Европе". Что писали британские фанаты о Ярмоленко

Фанаты "Вест Хэма" впечатлились потрясающим голом форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Сборная Украины не сумела удержать ничью в первом матче Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).

Фанаты "Вест Хэма", за который выступает Андрей Ярмоленко, забивший первый из мячей в ворота Нидерландов, не смогли сдержать восхищение после дальнего удара капитана сборной Украины.

Аккаунт "Вест Хэма" в Instagram выложил фотографию Ярмоленко, подписав что украинец забил потрясающий гол на Евро – фанаты клуба оставили свои комментарии по поводу гола правого вингера сборной.

"Можем ли мы просто сыграть в футболке сборной Украины в следующем сезоне, чтобы он забивал голы ради забавы?", – написал пользователь theacademyoffootball в Instagram.

"У Ярмоленко одна из лучших левых ног в Европе. Слишком тяжелые травмы надломили его карьеру. Когда он в игре, его почти не остановить", – добавил пользователь The American Who Says Football.

"Какой гол! Отличный капитан у сборной Украины!", – прокомментировал взятие ворот Нидерландов nadiasorelli.

"Лучший гол Евро на данный момент", – пишет insideirons.

"Потрясающее видение поля", – оставил комментарий mzngggsandra.

"Прекрасный гол! Надеюсь, он продолжит забивать и дальше. Ребята из "Вест Хэма" оказывают большое влияние на футбол, что не может ни радовать перед стартом нового сезона", – пишет пользователь jamesscorchart.

"Украинский Деклан Райс (Прим. Фокус: Деклан Райс – полузащитник сборной Англии)", – пишет declanrice.everyday.

"Да, этот парень из Украины", – отметил maximskywalker.

Напомним, в другом матче украинской группы сборная Австрии обыграла Северную Македонию — 3:1.

