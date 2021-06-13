Сборная Австрии обыграла Северную Македонию, несмотря на историческое достижение соперника

В составе Северной Македонии отличился 37-летний нападающий Горан Пандев, но этот гол не помог его команде избежать неприятного поражения

В Бухаресте состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между командами Австрии и Северной Македонии.

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Отметим, что с обеими сборными на текущем чемпионате Европы предстоит сыграть сборной Украины.

Австрийцы открыли счет уже на 18-й минуте матча: Лайнер отличился после удачной передачи от Забитцера — 1:0. Гости достаточно быстро пришли в себя после пропущенного гола: спустя 10 минут в составе Северной Македонии отличился 37-летний нападающий Горан Пандев. Его гол стал историческим — первым для Северной Македонии в финальной части чемпионата Европы.

Ничейный результат продержался до 78-й минуты, когда австрийцам удалось провести атаку, в ходе которой Давид Алаба выполнил прострел с левого фланга, а Михаэль Грегорич сыграл на опережение и протолкнул мяч в сетку ворот соперника — 2:1. Когда казалось, что матч завершится с таким счетом, вышедший на замену нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович убежал от защитников соперника и ловко разобрался с голкипером македонской сборной — 3:1.

Отметим, что бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович, выступающий за сборную Австрии, не смог доиграть матч до конца из-за травмы. В перерыве его заменил Филипп Линхарт.

Во втором туре Северная Македония сыграет против Украины, а Австрия будет противостоять Нидерландам.

Евро-2020. Групповой этап. Группа С.

Австрия — Северная Македония — 3:1 (1:1)

Голы: 1:0, Лайнер, 18; 1:1, Пандев, 28; 2:1 Грегорич, 78; 3:1 Арнаутович, 89.

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер — Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер, К.Шлагер, Алаба — Забитцер — Калайджич (Арнаутович, 59).

Северная Македония: Димитриевски — Николов (Бейтуляй, 63), С.Ристовски, Д.Велкоски, Муслиу, Алиоски — Барди (Тричковски, 82), Адеми, Эльмас — Пандев, Трайковски (Костадинов, 63).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.