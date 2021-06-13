Збірна Австрії обіграла Північну Македонію, незважаючи на історичне досягнення суперника

У складі Північної Македонії відзначився 37-річний нападник Горан Пандєв, але цей гол не допоміг його команді уникнути неприємної поразки

У Бухаресті відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між командами Австрії та Північної Македонії.

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Відзначимо, що з обома збірними на поточному чемпіонаті Європи гратиме збірна України.

Австрійці відкрили рахунок вже на 18-й хвилині матчу: Лайнер відзначився після вдалої передачі від Забітцера — 1:0. Гості досить швидко прийшли до тями після пропущеного гола: через 10 хвилин у складі Північної Македонії відзначився 37-річний нападник Горан Пандєв. Його гол став історичним — першим для Північної Македонії у фінальній частині чемпіонату Європи.

Нічийний результат протримався до 78-ї хвилини, коли австрійцям вдалося провести атаку, в ході якої Давид Алаба виконав простріл з лівого флангу, а Міхаель Грегоріч зіграв на випередження і проштовхнув м'яч у сітку воріт суперника — 2:1. Коли здавалося, що матч завершиться з таким рахунком, який вийшов на заміну нападник збірної Австрії Марко Арнаутович втік від захисників суперника і спритно розібрався з голкіпером македонської збірної — 3:1.

Відзначимо, що колишній захисник київського "Динамо" Александар Драгович, який виступає за збірну Австрії, не зміг дограти матч до кінця через травму. У перерві його замінив Філіп Лінхарт.

У другому турі Північна Македонія зіграє проти України, а Австрія буде протистояти Нідерландам.

Євро-2020. Груповий етап. Група С.

Австрія — Північна Македонія — 3:1 (1:1)

Голи: 1:0, Лайнер, 18; 1:1, Пандєв, 28; 2:1 Грегоріч, 78; 3:1 Арнаутович, 89.

Австрія: Бахманн — Лайнер, Драгович (Лінхарт, 46), Хінтереггер, Ульмер — Баумгартнер (Грегоріч, 58), Лаймер, К.Шлагер, Алаба — Забітцер — Калайджіч (Арнаутович, 59).

Північна Македонія: Димитріївського — Ніколов (Бейтуляй, 63), С.Рістовскі, Д.Велкоскі, Муслім, Аліоскі — Барді (Трічковскі, 82), Адемі, Ельмас — Пандєв, Трайковскі (Костадінов, 63).

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