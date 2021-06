"Краща ліва нога в Європі". Що писали британські фанати про Ярмоленка

Фанатів "Вест Гема" вразив приголомшливий гол форварда збірної України Андрія Ярмоленка.

Збірна України не зуміла втримати нічию в першому матчі Євро-2020 проти збірної Нідерландів (2:3).

Фанати "Вест Гема", за який виступає Андрій Ярмоленко, який забив перший з мʼячів у ворота Нідерландів, не змогли стримати захоплення після дальнього удару капітана збірної України.

Акаунт "Вест Гема" в Instagram виклав фотографію Ярмоленка, підписавши що українець забив приголомшливий гол на Євро — фанати клубу залишили свої коментарі з приводу гола правого вінгера збірної.

"Чи можемо ми просто зіграти у футболці збірної України в наступному сезоні, щоб він забивав голи заради забави?" — написав користувач theacademyoffootball в Instagram.

"У Ярмоленка одна з кращих лівих ніг у Європі. Занадто важкі травми надломили його карʼєру. Коли він у грі, його майже не зупинити", — додав користувач The American Who Says Football.

"Який гол! Відмінний капітан у збірної України!" — прокоментував взяття воріт Нідерландів nadiasorelli.

"Кращий гол Євро наразі", — пише insideirons.

"Приголомшливе бачення поля", — залишив коментар mzngggsandra.

"Прекрасний гол! Сподіваюся, він продовжить забивати і далі. Хлопці з "Вест Гема" дуже впливають на футбол, що не може не радувати перед стартом нового сезону", — пише користувач jamesscorchart.

"Український Деклан Райс (Прим. Фокус: Деклан Райс — півзахисник збірної Англії)", — пише declanrice.everyday.

"Так, цей хлопець з України", — зазначив maximskywalker.

Нагадаємо, в іншому матчі української групи збірна Австрії обіграла Північну Македонію — 3:1.

