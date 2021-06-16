Ключевой полузащитник сборной Украины не сыграет против Северной Македонии

Травма Александра Зубкова, полученная в первом матче против Нидерландов, оказалась серьезной — он не сможет сыграть во втором матче на Евро-2020

Сборная Украины понесла кадровую потерю перед матчем против сборной Северной Македонии, который состоится 17 июня. Команде Андрея Шевченко не сможет помочь полузащитник Александр Зубков, который получил повреждение в игре против сборной Нидерландов.

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О том, что Зубков не сыграет против Северной Македонии, объявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"По Зубкову однозначно нет. Он сделал МРТ, врачи посмотрели, у него есть отёк. Будем пытаться восстановить его побыстрее. Форсировать и говорить сейчас какие-то определённые даты нет смысла. На данный момент парень проходит реабилитацию, восстанавливается, поэтому, как только он будет готов — мы сообщим", — сказал Андрей Шевченко в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

Вместе с тем, главный тренер сборной Украины рассчитывает на Виктора Цыганкова, который пропускал первую встречу против сборной Нидерландов.

"Цыганков тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, завтра на тренировке, надеюсь, что всё будет хорошо и он будет готовиться как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией. Такой игрок как Виктор — это однозначно усиление для команды. Завтра посмотрим на его состояние. Будет ли он в старте или выйдет на замену — я уже буду решать перед игрой", — заявил Шевченко.

Напомним, что матч Украина — Северная Македония состоится в Бухаресте, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. В первом матче группового этапа украинская сборная в Амстердаме уступила команде Нидерландов со счетом 2:3. В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов, восхитил болельщиков "Вест Хэма", за который он выступает. Они написали много положительных комментариев под постом о голе Ярмоленко на клубной страничке в Instagram.

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