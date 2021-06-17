Судаков — in, Зубков, Попов і Безус — Out. Заявка збірної України на Північну Македонію

Андрій Шевченко повинен вирішити проблему: хто зіграє проти Північної Македонії на позиції лівого вінгера.

Стала відома заявка збірної України на другий тур групового етапу чемпіонату Європи з Північної Македонією.

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Не потрапили до фінального лист Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус.

Воротарі: Бущан, Пʼятов, Трубін.

Захисники: Соболь, Кривцов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зінченко, Циганков, Судаков.

Нападники: Яремчук, Бєсєдін, Довбік.

Раніше повідомлялося, що ключовий півзахисник збірної України не зіграє проти Північної Македонії.

Разом з тим, головний тренер збірної України розраховує на Віктора Циганкова, який пропускав першу зустріч проти збірної Нідерландів.

"Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому, завтра на тренуванні, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться сьогодні, 17 червня в Бухаресті, і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У першому матчі групового етапу українська збірна в Амстердамі поступилася команді Нідерландів з рахунком 2:3. У складі збірної України відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Мʼяч, забитий Андрієм Ярмоленком у ворота збірної Нідерландів, захопив уболівальників "Вест Хема", за який він виступає. Вони написали багато позитивних коментарів під постом про гол Ярмоленка на клубній сторінці в Instagram.

Спасибі Ярмоленку і Яремчуку. 5 висновків з матчу Нідерланди — Україна