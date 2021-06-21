Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук начнут матч с Австрией в стартовом составе

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Украина — Австрия

Стал известен стартовый состав Сборной Украины, который сыграет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против Австрии.

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Матч в стартовом составе снова начнет Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко.

Украина — Австрия. Стартовый состав сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 16 Виталий Миколенко, 22 Николай Матвиенко, 13 Илья Забарный, 21 Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 17 Александр Зинченко, 10 Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 19 Артем Беседин, 23 Анатолий Трубин , 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Утром тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко объявил заявку сборной Украины на Австрию. Александр Зубков и Роман Безус не попали в заявку на матч Украина – Австрия на Евро-2020.

Напомним, матч состоится сегодня, 21 июня, в Бухаресте. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

После двух сыгранных матчей, сборная Украины занимает второе место в группе С: наши футболисты проиграли сборной Нидерландов (2:3) и выиграли у Северной Македонии (2:1). В свою очередь, ближайший соперник команды Андрея Шевченко, сборная Австрии, обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (0:2). Таким образом, матч Украина — Австрия будет решающим в борьбе за выход в плей-офф.

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