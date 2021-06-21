Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук почнуть матч з Австрією в стартовому складі

Став відомий склад на вирішальний матч групового етапу Євро-2020 Україна — Австрія

Став відомий стартовий склад збірної України, яка зіграє заключний матч групового етапу чемпіонату Європи проти Австрії.

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Матч в стартовому складі знову почне Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко.

Склад збірної України на матч з Австрією

1. Георгій Бущан, 16 Віталій Миколенко, 22 Микола Матвієнко, 13 Ілля Забарний, 21 Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 17 Олександр Зінченко, 10 Микола Шапаренко, 8. Руслан Малиновський, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 19 Артем Бесєдін, 23 Анатолій Трубін, 24 Олександр Тимчик, 26. Артем Довбік.

Вранці тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком оголосив заявку збірної України на Австрію. Олександр Зубков і Роман Безус не були в заявку на матч Україна — Австрія на Євро-2020.

Нагадаємо, матч відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті. Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.

Після двох зіграних матчів, збірна України посідає друге місце в групі С: наші футболісти програли збірній Нідерландів (2: 3) і виграли у Північній Македонії (2: 1). У свою чергу, найближчий суперник команди Андрія Шевченка, збірна Австрії, обіграла Північну Македонію (3: 1) і програла Нідерландам (0: 2). Таким чином, матч Україна — Австрія буде вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.

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