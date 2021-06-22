"Патриотизма прибавится": в УАФ предложили отправить сборную на Донбасс после матча с Австрией

Куницын заявил, что футболисты отнеслись к матчу безответственно и не осознавали, что за них болела вся страна, включая бойцов в окопах.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницын заявил, что сборную Украины после поражения в матче против сборной Австрии (0:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020 стоит отвезти на Донбасс, чтобы у спортсменов "патриотизма прибавилось".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом рассказывает портал "Трибуна".

"40 миллионов переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно нельзя относиться. Нельзя. 40 миллионов людей переживали. Пацаны в окопах переживали", — заявил Куницын.

Также он признался, что ему стыдно за результат матча и подчеркнул, что, по его мнению, футболисты не осознавали поддержку десятков миллионов людей по всей стране и тысяч бойцов, которые защищают страну на Донбассе.

"Сборную надо на Донбасс повезти. Может, тогда патриотизма прибавится", — резюмировал Куницын.

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что после поражения в матче против Австрии тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "с такой игрой команде нечего делать в плей-офф". Сами же футболисты утверждали, что они опустошены прошедшей игрой.

Пора спуститься с небес на землю. 5 выводов после матча Украина — Австрия.