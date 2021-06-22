"Патріотизму додасться": в УАФ запропонували відправити збірну на Донбас після матчу з Австрією

Куніцин заявив, що футболісти поставилися до матчу безвідповідально і не усвідомлювали, що за них вболівала вся країна, враховуючи бійців в окопах.

Віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Сергій Куніцин заявив, що збірну України після поразки в матчі проти збірної Австрії (0:1) в третьому турі групового етапу Євро-2020 варто відвезти на Донбас, щоб у спортсменів "патріотизму додалося".

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Про це розповідає портал "Трибуна".

"40 мільйонів переживає. Пацани воюють на Донбасі. Так безвідповідально не можна ставитися. Не можна. 40 мільйонів людей переживали. Пацани в окопах переживали", — заявив Куніцин.

Також він зізнався, що йому соромно за результат матчу та підкреслив, що, на його думку, футболісти не усвідомлювали підтримку десятків мільйонів людей по всій країні й тисяч бійців, які захищають країну на Донбасі.

"Збірну треба на Донбас повезти. Може, тоді патріотизму додасться", — резюмував Куніцин.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-оф". Самі ж футболісти стверджували, що вони спустошені грою, що пройшла.

Час спуститися з небес на землю. 5 висновків після матчу Україна — Австрія.