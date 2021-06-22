"Ми спустошені": футболісти збірної України — про матч з Австрією

Гравці збірної України поділилися емоціями після поразки від Австрії в заключному матчі групи Євро-2020.

Гравці збірної України Олександр Караваєв і Микола Шапаренко поділилися думками про результат матчу Україна — Австрія, який відбувся на стадіоні "Національний" у Бухаресті.

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Півзахисник збірної України Олександр Караваєв зізнався, що на полі мало що виходило.

"Ми спустошені, не розуміли, що відбувається. Усе залежало від нас. Але на полі в усіх мало що виходило, було дуже багато браку. Важко сказати, з чим це повʼязано. Будемо розбиратися. На другий тайм ми вийшли, розуміючи, що нам нічого втрачати, і потрібно вичавлювати із себе максимум. Але нам не вдалося забити.

Якщо до початку поєдинку все було в наших руках, то тепер від нас нічого не залежить. Якщо удача нам посміхнеться, то ми будемо дуже раді. Подивимося, як складуться інші матчі. Ми поки знаходимося тут, поки шанси є", — наводить слова Караваєва УАФ.

Микола Шапаренко вважає, що наша збірна непогано зіграла в першому таймі матчу Україна — Австрія.

"Ми знову зіграли два різні тайми. Другий, напевно, можна занести нам в актив, якщо врахувати, як діяла команда. Ми билися на кожному клаптику поля і мали шанси", — сказав Шапаренко.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна програла Австрії в останньому матчі групового етапу Євро-2020. Долю у важливому матчі вирішив один гол, який в першому таймі забив австрійський півзахисник Крістоф Баумгартнер.

Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш у Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Уболівальники на шляху до стадіону, де повинен був пройти фінальний матч у груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.

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