"Мы опустошены": футболисты сборной Украины — о матче с Австрией

Игроки сборной Украины поделились эмоциями после поражения от Австрии в заключительном матче группы Евро-2020.

Игроки сборной Украины Александр Караваев и Николай Шапаренко поделились мыслями о результате матча Украина — Австрия, который состоялся на стадионе "Национальный" в Бухаресте.

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Полузащитник сборной Украины Александр Караваев признался, что на поле мало что получалось.

"Мы опустошены, не понимали, что происходит. Все зависело от нас. Но на поле во всех мало что получалось, было очень много брака. Трудно сказать, с чем это связано. Будем разбираться. На второй тайм мы вышли, понимая, что нам нечего терять, и нужно выжимать из себя максимум. Но нам не удалось забить.

Если до начала поединка все было в наших руках, то теперь от нас ничего не зависит. Если удача нам улыбнется, то мы будем очень рады. Посмотрим, как сложатся другие матчи. Мы пока находимся здесь, пока шансы есть", – приводит слова Караваева УАФ.

Николай Шапаренко считает, что наша сборная неплохо сыграла в первом тайме матча Украина — Австрия.

"Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда. Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы", — сказал Шапаренко.

Ранее Фокус сообщал, что Украина проиграла Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Судьбу в важном матче решил один гол, который в первом тайме забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер.

Также Фокус рассказывал, что украинцы провели масштабный марш в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия. Болельщики по пути на стадион, где должен был пройти финальный матч в групповом раунде Евро-2020 для нашей сборной, поддержали футболистов фанатскими кричалками и песнями.

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