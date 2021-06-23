Опять травма? Ярмоленко не тренировался в общей группе вместе с Зубковым и Поповым

31-летний полузащитник занимался отдельно от общей группы на тренировке, делая упор на физическое восстановление

Сборная Украины продолжает тренироваться в Бухаресте, ожидая завершения всех матчей группового этапа.

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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко занимался отдельно от общей группы на тренировке, делая упор на физическое восстановление, сообщает "Великий Футбол".

Футболист не работал с мячом и даже не переобувался в бутсы. Травмирован ли Ярмоленко – пока неизвестно.

Также индивидуальную тренировку провели Денис Попов и Александр Зубков, которые занимаются по программе восстановления после травм.

Напомним, что сборная Украины сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф. Команда Андрея Шевченко еще может попасть в четверку лучших команд, которые заняли третье место в своих группах. Сегодня, после завершения последних матчей группового этапа чемпионата Европы, станет известно, продолжит ли участие в турнире Украина или отправится домой.

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Отметим, ранее Фокус рассказывал, что после поражения в матче против Австрии тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "с такой игрой команде нечего делать в плей-офф". Сами же футболисты утверждали, что они опустошены прошедшей игрой.

Также Фокус рассказывал, что украинцы провели масштабный марш в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия. Болельщики по пути на стадион, где должен был пройти финальный матч в групповом раунде Евро-2020 для нашей сборной, поддержали футболистов фанатскими кричалками и песнями.

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