Знову травма? Ярмоленко не тренувався в загальній групі разом із Зубковим і Поповим

31-річний півзахисник займався окремо від загальної групи на тренуванні, роблячи акцент на фізичне відновлення.

Збірна України продовжує тренуватися в Бухаресті, чекаючи завершення всіх матчів групового етапу.

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Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко займався окремо від загальної групи на тренуванні, роблячи акцент на фізичне відновлення, повідомляє "Великий Футбол".

Футболіст не працював із мʼячем і навіть не перевзувався в бутси. Чи травмований Ярмоленко — поки невідомо.

Також індивідуальне тренування провели Денис Попов та Олександр Зубков, які займаються за програмою відновлення після травм.

Нагадаємо, що збірна України зберігає лише теоретичні шанси на плей-оф. Команда Андрія Шевченка ще може потрапити в четвірку кращих команд, які посіли третє місце в своїх групах. Сьогодні, після завершення останніх матчів групового етапу чемпіонату Європи, стане відомо, чи продовжить участь в турнірі Україна або вирушить додому.

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Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-оф". Власне ж футболісти стверджували, що вони спустошені грою, яка пройшла.

Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш у Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Уболівальники на шляху до стадіону, де повинен був пройти фінальний матч у груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.

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