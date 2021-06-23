Знову травма? Ярмоленко не тренувався в загальній групі разом із Зубковим і Поповим
31-річний півзахисник займався окремо від загальної групи на тренуванні, роблячи акцент на фізичне відновлення.
Збірна України продовжує тренуватися в Бухаресті, чекаючи завершення всіх матчів групового етапу.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко займався окремо від загальної групи на тренуванні, роблячи акцент на фізичне відновлення, повідомляє "Великий Футбол".
Футболіст не працював із мʼячем і навіть не перевзувався в бутси. Чи травмований Ярмоленко — поки невідомо.
Також індивідуальне тренування провели Денис Попов та Олександр Зубков, які займаються за програмою відновлення після травм.
Нагадаємо, що збірна України зберігає лише теоретичні шанси на плей-оф. Команда Андрія Шевченка ще може потрапити в четвірку кращих команд, які посіли третє місце в своїх групах. Сьогодні, після завершення останніх матчів групового етапу чемпіонату Європи, стане відомо, чи продовжить участь в турнірі Україна або вирушить додому.
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Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-оф". Власне ж футболісти стверджували, що вони спустошені грою, яка пройшла.
Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш у Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Уболівальники на шляху до стадіону, де повинен був пройти фінальний матч у груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.
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