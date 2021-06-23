З вірою в краще: як пройшло перше тренування збірної України після поразки від Австрії (відео)

Збірна України продовжує свою підготовку на випадок, якщо залишиться на чемпіонаті Європи: в програму занять враховані нові елементи.

Блог пресслужби збірної України vZbirna показав лаштунки підготовки збірної України після поразки від Австрії (0:1).

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Збірна провела перше тренування після поразки від збірної Австрії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи.

У відеооблозі відображено, як головний тренер Андрій Шевченко проводить бесіду з хавбеком Олександром Зінченком, а також як проводилося тренування — від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Сьогодні зʼявилася інформація про те, що півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не тренувався в загальній групі та не працював із мʼячем. Футболіст навіть не перевзувався в бутси. Чи травмований Ярмоленко — поки невідомо.

Нагадаємо, що збірна України зберігає лише теоретичні шанси на плей-оф. Команда Андрія Шевченка ще може потрапити в четвірку кращих команд, які посіли третє місце в своїх групах. Сьогодні, після завершення останніх матчів групового етапу чемпіонату Європи, стане відомо, чи продовжить участь в турнірі Україна чи повернеться додому.

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Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-оф". Власне ж футболісти стверджували, що вони спустошені грою, що пройшла.

Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш у Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Уболівальники на шляху до стадіону, де повинен був пройти фінальний матч у груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.

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