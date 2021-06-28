Фокусы Зубкова и Зинченко: как сборная Украины готовится к Швеции (видео)

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией.

Влог vZbirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал, как сборная Украины готовится к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции.

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Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией. На видео была показана часть тренировки, на которой Александр Зубков и Александр Зинченко держали мяч в воздухе головами, голевые передачи и голы Андрея Ярмоленко, гол Романа Безуса головой и активная фаза тренировок от Александра Зубкова.

Ранее Фокус сообщал, что Александр Зубков приступил к тренировкам на Евро-2020.

Эту травму Александр Зубков получил в первом матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов: на 11-й минуте он схватился за ногу и не смог продолжить матч. Бригада медиков, вышедшая на поле для оказания первой помощи, после нескольких процедур просигнализировала тренерскому штабу о необходимости замены. С тех пор Зубков не тренировался почти две недели.

Матч против Нидерландов также из-за повреждения пропускал Виктор Цыганков. Однако полузащитник "Динамо" смог восстановиться и сыграть против сборных Северной Македонии и Австрии.

Напомним, ранее стало известно, что расположение сборной Украины покинул Денис Попов, который так и не успел восстановиться после похожего повреждения икроножной мышцы.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала проводятся с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.