Фокуси Зубкова і Зінченко: як збірна України готується до Швеції (відео)

Збірна України провела останнє тренування перед відльотом в Глазго на гру зі Швецією.

Влоги vZibirna, який веде прес-аташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, як збірна України готується до матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Швеції.

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Збірна України провела останнє тренування перед відльотом в Глазго на гру зі Швецією. На відео була показана частина тренування, на якій Олександр Зубков і Олександр Зінченко тримали м'яч в повітрі головами, гольові передачі і голи Андрія Ярмоленко, гол Романа Безуса головою і активна фаза тренувань від Олександра Зубкова.

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Зубков приступив до тренувань на Євро-2020.

Цю травму Олександр Зубков отримав в першому матчі групового етапу Євро-2020 проти збірної Нідерландів: на 11-й хвилині він схопився за ногу і не зміг продовжити матч. Бригада медиків, що вийшла на поле для надання першої допомоги, після декількох процедур просигналізувала тренерському штабу про необхідність заміни. З тих пір Зубков не тренувався майже два тижні.

Матч проти Нідерландів також через пошкодження пропускав Віктор Циганков. Однак півзахисник "Динамо" зміг відновитися і зіграти проти збірних Північної Македонії та Австрії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що розташування збірної України покинув Денис Попов, який так і не встиг відновитися після схожого пошкодження литкового м'яза.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти намагалися нові вправи: від жонглювання тенісними м'ячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

В 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу проводяться з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

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