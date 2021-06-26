Защитник сборной Украины покинул расположение команды из-за травмы

Андрей Шевченко понес еще одну кадровую перед матчем против сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины продолжает тренироваться в Бухаресте, ожидая матча против сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

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На вечернем занятии отсутствовал защитник Денис Попов — он уже покинул расположение сборной Украины из-за повреждения икроножной мышцы. 22-летний футболист пытался залечить травму в течение группового этапа, но так и не смог вернуться к оптимальным кондициям. Тренерский штаб решил не затягивать с реабилитацией игрока и отпустил его в Киев, где он сможет пройти полноценное восстановление в своем клубе, сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации Футбола.

Защитник "Динамо" так и не сыграл на этом чемпионате Европы. Свой последний матч за сборную он провел еще 23 мая, когда Украина принимала Бахрейн в Харькове. Тогда Попов на 64-й минуте заменил Сергея Кривцова. Отметим, что Попов попадал в заявку сборной Украины на первый матч на Евро-2020 против сборной Нидерландов, однако, на поле так и не появился.

Напомним, что из-за травмы сборной Украины на чемпионате Европы по футболу не смог помочь другой игрок "Динамо" — Виталий Буяльский. Еще на первом сборе команды в мае он почувствовал боль в ноге при игровых тренировках. Обследование показало, что у Виталия — трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения в заключительном матче клубного сезона. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

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