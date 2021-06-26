Захисник збірної України покинув розташування команди через травму

Андрій Шевченко зазнав ще одну кадрову перед матчем проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України продовжує тренуватися в Бухаресті, в очікуванні матчу проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

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На вечірньому занятті був відсутній захисник Денис Попов — він вже залишив розташування збірної України через пошкодження литкового м'яза. 22-річний футболіст намагався залікувати травму протягом групового етапу, але так і не зміг повернутися до оптимальних кондицій. Тренерський штаб вирішив не затягувати з реабілітацією гравця і відпустив його до Києва, де він зможе пройти повноцінне відновлення в своєму клубі, повідомляє прес-служба Української Асоціації Футболу.

Захисник "Динамо" так і не зіграв на цьому чемпіонаті Європи. Свій останній матч за збірну він провів ще 23 травня, коли Україна приймала Бахрейн в Харкові. Тоді Попов на 64-й хвилині замінив Сергія Кривцова. Відзначимо, що Попов потрапляв в заявку збірної України на перший матч на Євро-2020 проти збірної Нідерландів, проте, на поле так і не з'явився.

Нагадаємо, що через травми збірної України на чемпіонаті Європи з футболу не зміг допомогти інший гравець "Динамо" — Віталій Буяльський. Ще на першому зборі команди в травні він відчув біль в нозі при ігрових тренуваннях. Обстеження показало, що у Віталія — тріщина плеснової кістки ступні, що стало наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти намагалися нові вправи: від жонглювання тенісними м'ячами до нового вправи від тренера воротарів Педро Хари.

В 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

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