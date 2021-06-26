Долгожданное возвращение: Александр Зубков приступил к тренировкам на Евро-2020 (видео)

Полузащитник сборной Украины вышел на поле впервые после травмы, полученной в матче против Нидерландов

На вечерней тренировке сборной Украины в пятницу вечером приступил к работе полузащитник сборной Украины Александр Зубков.

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До вчерашнего вечера, Зубков выполнял упражнения в бассейне и тренажерном зале, а теперь приступил к беговой работе на поле. Вместе с тем, футболист продолжает курс физиотерапии, чтобы как можно быстрее восстановиться после повреждения.

Эту травму Александр Зубков получил в первом матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов: на 11-й минуте он схватился за ногу и не смог продолжить матч. Бригада медиков, вышедшая на поле для оказания первой помощи, после нескольких процедур просигнализировала тренерскому штабу о необходимости замены. С тех пор Зубков не тренировался почти две недели.

Матч против Нидерландов также из-за повреждения пропускал Виктор Цыганков. Однако полузащитник "Динамо" смог восстановиться и сыграть против сборных Северной Македонии и Австрии.

Напомним, ранее стало известно, что расположение сборной Украины покинул Денис Попов, который так и не успел восстановиться после похожего повреждения икроножной мышцы.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.