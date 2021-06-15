Цыганков занимается в общей группе и забивает. Видео с тренировки сборной Украины

Полузащитник сборной Украины, скорее всего, будет готов сыграть против сборной Северной Македонии.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков занимается в общей группе и готовится к матчу 2-го тура группового турнира чемпионата Европы против сборной Северной Македонии.

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Сборная Украины провела первую тренировку в Румынии после возвращения из Амстердам, а уже 17 июня проведет следующий матч Евро 2020 против македонцев.

Отметим, возвращение к тренировочному процессу Виктора Цыганкова, который пропустил первый матч против Нидерландов из-за травмы. Цыганков тренировался в общей группе и даже забил гол.

Несмотря на проигрыш 2:3, сборная Украины по футболу "очень хорошо себя проявила" в матче Евро-2020 против Нидерландов, заявил после поединка главный тренер команды Андрей Шевченко.

Он считает, что матч был интересным – с множеством моментов у обеих команд и интересными развитиями атак.

"Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2. Парни нашли в себе силы прессинговать… Команда очень хорошо себя проявила", – отметил главный тренер.

Главный тренер ожидает, что Северная Македония выйдет "с настроем" против Украины в следующем матче. Сейчас же украинские футболисты вернутся в базовый лагерь в Бухаресте, где тренерский штаб будет следить за их восстановлением и изучать будущего соперника.

Матч Нидерланды — Украина показывали в специальной фан-зоне на НСК "Олимпийский" в Киеве. Это мероприятие посетило 10 тысяч болельщиков. Мероприятие состоялось при соблюдении всех карантинных норм. В поддержку сборной в следующих матчах против Северной Македонии и Австрии, организаторы фан-зоны сняли вдохновляющий ролик. Видео покажут футболистам сборной, чтобы вдохновить игроков на победу в следующих матчах – против сборной Северной Македонии и Австрии.

Напомним, сборная Украины сыграет с Северной Македонией 17 июня. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

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