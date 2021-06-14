Нидерланды – Украина: 10 тысяч украинцев посетили фан-зону в Киеве на "Олимпийском"

10 тысяч фанатов пришли в фан-зону с большим экраном, чтобы наблюдать первый матч сборной на Евро 2020.

10 тысяч болельщиков сборной Украины посетили НСК "Олимпийский" в Киеве для совместного просмотра первого матча сборной Украины на Евро 2020 против Нидерландов (2:3).

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Мероприятие состоялось при соблюдении всех карантинных норм. В поддержку сборной в следующих матчах против Северной Македонии и Австрии, организаторы фан-зоны сняли вдохновляющий ролик. Видео покажут футболистам сборной, чтобы вдохновить игроков на победу в следующих матчах – против сборной Северной Македонии и Австрии.

Несмотря на проигрыш 2:3, сборная Украины по футболу "очень хорошо себя проявила" в матче Евро-2020 против Нидерландов, заявил после поединка главный тренер команды Андрей Шевченко.

Он считает, что матч был интересным – с множеством моментов у обеих команд и интересными развитиями атак.

"Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2. Парни нашли в себе силы прессинговать…Команда очень хорошо себя проявила", – отметил главный тренер.

Главный тренер ожидает, что Северная Македония выйдет "с настроем" против Украины в следующем матче. Сейчас же украинские футболисты вернутся в базовый лагерь в Бухаресте, где тренерский штаб будет следить за их восстановлением и изучать будущего соперника, добавил он.

Капитан сборной Андрей Ярмоленко, отметил, что "все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в концовке".

"В какой-то мере нам не хватило опыта, ведь у нас достаточно молодая команда. Более опытная, сравняв счет, лучше бы играла на удержание счета. Что ж, будем учиться на ошибках", – заверил капитан.

Напомним, в другом матче украинской группы сборная Австрии обыграла Северную Македонию — 3:1.

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