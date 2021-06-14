Нідерланди — Україна: 10 тисяч українців відвідали фан-зону в Києві на "Олімпійському"

10 тисяч фанатів прийшли у фан-зону з великим екраном, щоб спостерігати перший матч збірної на Євро 2020.

10 тисяч уболівальників збірної України відвідали НСК "Олімпійський" в Києві для спільного перегляду першого матчу збірної України на Євро 2020 проти Нідерландів (2:3).

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Захід відбувся за умов дотримання всіх карантинних норм. На підтримку збірної в наступних матчах проти Північної Македонії та Австрії, організатори фан-зони зняли ролик, що надихає. Відео покажуть футболістам збірної, щоб надихнути гравців на перемогу в наступних матчах — проти збірної Північної Македонії та Австрії.

Незважаючи на програш 2:3, збірна України з футболу "дуже добре себе проявила" в матчі Євро-2020 проти Нідерландів, заявив після поєдинку головний тренер команди Андрій Шевченко.

Він вважає, що матч був цікавим — із безліччю моментів в обох командах і цікавим розвитом атак.

"Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала при рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати... Команда дуже добре себе проявила", — зазначив головний тренер.

Головний тренер очікує, що Північна Македонія вийде "з настроєм" проти України в наступному матчі. Зараз же українські футболісти повернуться в базовий табір у Бухаресті, де тренерський штаб стежитиме за їхнім відновленням і вивчатиме майбутнього суперника, додав він.

Капітан збірної Андрій Ярмоленко, зазначив, що "всі хлопці виклалися, тренерський штаб задоволений самовіддачею. Шкода програвати такі матчі в кінцівці".

"Якоюсь мірою нам не вистачило досвіду, адже в нас досить молода команда. Більш досвідчена, зрівнявши рахунок, краще б грала на утримання рахунку. Що ж, будемо вчитися на помилках", — запевнив капітан.

Нагадаємо, в іншому матчі української групи збірна Австрії обіграла Північну Македонію — 3:1.

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