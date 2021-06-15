Циганков займається в загальній групі та забиває. Відео з тренування збірної України

Півзахисник збірної України, швидше за все, буде готовий зіграти проти збірної Північної Македонії.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков займається в загальній групі та готується до матчу 2-го туру групового турніру чемпіонату Європи проти збірної Північної Македонії.

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Збірна України провела перше тренування в Румунії після повернення з Амстердаму, а вже 17 червня проведе наступний матч Євро-2020 проти македонців.

Зазначимо, повернення до тренувального процесу Віктора Циганкова, який пропустив перший матч проти Нідерландів через травму. Циганков тренувався в загальній групі та навіть забив гол.

Незважаючи на програш 2:3, збірна України з футболу "дуже добре себе проявила" в матчі Євро-2020 проти Нідерландів, заявив після поєдинку головний тренер команди Андрій Шевченко.

Він вважає, що матч був цікавим — із безліччю моментів в обох командах і цікавим розвитком атак.

"Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала при рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати... Команда дуже добре себе проявила", — зазначив головний тренер.

Головний тренер очікує, що Північна Македонія вийде "з настроєм" проти України в наступному матчі. Зараз же українські футболісти повернуться в базовий табір у Бухаресті, де тренерський штаб буде стежити за їхнім відновленням і вивчати майбутнього суперника.

Матч Нідерланди — Україна показували в спеціальній фан-зоні на НСК "Олімпійський" в Києві. Цей захід відвідали 10 тисяч уболівальників. Захід відбувся за умов дотримання всіх карантинних норм. На підтримку збірної в наступних матчах проти Північної Македонії та Австрії, організатори фан-зони зняли ролик, що надихає. Відео покажуть футболістам збірної, щоб надихнути гравців на перемогу в наступних матчах — проти збірної Північної Македонії та Австрії.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Північною Македонією 17 червня. Початок матчу — о 16:00 за київським часом.

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