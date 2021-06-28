"У нас должно получиться все": Зинченко – о плей-офф со Швецией

Лидер сборной Украины поделился своим мнением об игре следующего соперника нашей команды.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча плей-офф чемпионата Европы со сборной Швеции.

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По словам Зинченко, Швеция — самая возрастная команда на Евро-2020, но у нее отлично налажено взаимодействие на поле.

"Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно, единым блоком, держать дистанцию между друг другом и, исходя из этого, у нас должно получиться все. На этом Евро шведы показывают, как они играют целостно, компактно, как единый блок, в каждой линии есть хорошие игроки это: Форсберг – лучший бомбардир сборной Швеции на этом турнире, у линии обороны достаточно опытные футболисты. Сборная Швеции самая возрастная команда на Евро, они имеют сыгранность между собой и понимают, что могут требовать друг от друга, чувствуют друг друга на поле", – сказал Зинченко в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1".

Также полузащитник сборной Украины выделил главную угрозу в составе будущего соперника:

"Нападающий Исак сейчас в хорошей форме, он демонстрировал хороший футбол в Испании, поэтому он сейчас на слуху, он прекрасно понимает и наши игроки в команде понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать всего себя, проявить свои лучшие качества и устроить свое будущее лучше.

Мы понимаем, что шведы очень сильная команда, которая вышла с первого места с такой непростой группы и нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд", — отметил Александр Зинченко.

Сборная Украины провела последнюю тренировку перед отлетом в Глазго на игру со Швецией. На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала проводятся с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.