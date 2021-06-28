"У нас повинно вийти все": Зінченко — про плей-офф зі Швецією

Лідер збірної України поділився своєю думкою про гру наступного суперника нашої команди.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу плей-офф чемпіонату Європи зі збірною Швеції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Зінченка, Швеція — найстарша команда на Євро-2020, але у неї відмінно налагоджена взаємодія на полі.

"Зі збірною Швеції нам потрібно зіграти компактно, єдиним блоком, тримати дистанцію між один одним і, виходячи з цього, у нас повинно вийти все. На цьому Євро шведи показують, як вони грають цілісно, компактно, як єдиний блок, в кожній лінії є хороші гравці це: Форсберг — кращий бомбардир збірної Швеції на цьому турнірі, у лінії оборони досить досвідчені футболісти. Збірна Швеції найстарша команда на Євро, вони мають зіграність між собою і розуміють, що можуть вимагати один від одного, відчувають один одного на полі ", — сказав Зінченко в ефірі програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

Також півзахисник збірної України виділив головну загрозу в складі майбутнього суперника:

"Нападник Ісак зараз в хорошій формі, він демонстрував хороший футбол в Іспанії, тому він зараз на слуху, він прекрасно розуміє і наші гравці в команді розуміють, що завдяки таким турнірам ти можеш показати все себе, проявити свої найкращі якості і влаштувати своє майбутнє краще .

Ми розуміємо, що шведи дуже сильна команда, яка вийшла з першого місця з такою непростою групи і на нас чекає дуже серйозний матч за вихід в наступний раунд ", — зазначив Олександр Зінченко.

Збірна України провела останнє тренування перед відльотом в Глазго на гру зі Швецією. На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти намагалися нові вправи: від жонглювання тенісними м'ячами до нового вправи від тренера воротарів Педро Хари.

В 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу проводяться з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.