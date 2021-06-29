Назад дороги немає: в Глазго відбудеться матч Швеція — Україна, Англія зустрінеться з Німеччиною

29 червня на Євро-2020 будуть зіграні останні матчі 1/8 фіналу: збірна України проведе матч проти Швеції, а на Вемблі зійдуться Англія та Німеччина

На чемпіонаті Європи з футболу 29 червня відбудуться завершальні матчі 1/8 фіналу.

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Уся увага українських уболівальників буде спрямована на Глазго, де збірна України протистоятиме команді Швеції. Трьома годинами раніше в Лондоні відбудеться зустріч Англія — Німеччина.

Швеція — Україна

Де грають: "Гемпден Парк", Глазго

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Найважливіший матч для збірної України, за яким стежитиме вся країна. Команда Андрія Шевченка отримала путівку в 1/8 фіналу завдяки вдалому збігу обставин: Іспанія розгромила Словаччину з рахунком 5:0, зробивши її найгіршою серед команд, які посіли треті місця в групах. У паралельному матчі групи Е Швеція обіграла Польщу і не пустила її в плей-оф, незважаючи на старання Роберта Левандовські.

У збірної України було більше часу на відновлення — матч проти Австрії команда Андрія Шевченка провела ще 8 днів назад. Цей фактор повинен сприятливо відбитися на фізичному стані гравців, який в третьому матчі групового етапу залишав бажати кращого. Швеція свій виснажливий матч із поляками провела 23 червня, тож часу на відновлення у неї було менше.

Перед цим матчем й Андрій Шевченко, і півзахисник збірної України Олександр Зінченко заявляли, що все в руках збірної України, а Швеція — суперник нехай і серйозний, але і його можна перемагати. Високі шанси вийти на поле в Олександра Зубкова, який вже тренувався з мʼячем. Він залікував травму, отриману в матчі проти Нідерландів, питання тільки у функціональній готовності.

У цілому, склад збірної України на цей матч досить передбачуваний: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко, Маліновський — Ярмоленко, Яремчук, Циганков. Але хто знає, можливо Андрій Шевченко піднесе шведам сюрприз.

Суперники збірної України підходять до матчу без кадрових проблем, тож сьогодні ми побачимо знайомі обличчя — всі ті ж, хто грав проти Іспанії, Словаччини та Польщі в груповому етапі.

Збірна Швеції — памʼятний суперник для України. Саме над цією командою ми здобули першу перемогу в своїй історії чемпіонатів Європи.

Англія — Німеччина

Де грають: "Вемблі", Лондон

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Обидві збірні виглядали нестабільними на стадії групового етапу. Англія здобула перемогу над Хорватією, втратила очки із Шотландією і з мінімальним рахунком обіграла Чехію. Чи жарт, але англійці вийшли з групи з різницею забитих і пропущених 2:0. Німеччина програла перший матч Франції, потім видала яскраву гру з Португалією і завершила груповий етап несподіваною нічиєю з Угорщиною.

До складу збірної Англії після перевірки на наявність коронавірусу повинен повернутися Мейсон Маунт, що посилить атакувальний потенціал англійців попереду. Головна зброя Німеччини, яку вони продемонстрували в матчі з Португалією — флангові передачі від Кімміха і Госенса. Щоправда, в матчі проти супермотивованої Угорщини не допомогло й це.

25 років тому нинішній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не забив вирішальне пенальті в матчі проти Німеччини. Це коштувало англійцям виходу у фінал Євро-1996. Сьогодні в Саутгейта буде відмінна можливість помститися німцям за ту невдачу.

Переможці сьогоднішніх пар зіграють одне проти одного в 1/4 фіналу Євро-2020.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.